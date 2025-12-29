八潮市道路陥没事故から約1年 “戻らぬ日常”住民らの苦悩…続く交通規制や「下水のにおい」「さび」報告も【バンキシャ！】
2025年1月、突然、道路にできた巨大な穴。埼玉県八潮市で起きた道路陥没事故から復旧工事が進められています。発生から1年近くがたち、現場周辺は今どうなっているのか…。バンキシャ！が取材すると、住民らには大きく“2つの悩み”が続いていました。
■陥没事故から復旧工事 周辺住民は今･･･
26日、バンキシャ！は、ヘリコプターに乗り込み、埼玉県八潮市の上空へ向かった。
バンキシャ！
「現場の上空に到着しました。陥没が起きてから約11か月がたちましたが、今もこうして復旧に向けた工事が進められています」
「カバーのようなものを運んでいる方が多いですね」
年内の復旧工事は、この日が最後。現場では作業員が片付けを行っていた。
2025年1月28日に、県道の交差点で起きた大規模な陥没事故。下水道管の破損が原因とみられ、転落したトラックを運転していた男性が亡くなった。
その後も日を追うごとに拡大した被害。事故発生から12月28日で、334日。周辺に住む人々はどんな年末を迎えているのか。
■現場周辺で続く影響 約1年…交通規制も
27日、現場周辺は今も交通規制が続いていた。中へ入ろうとすると…
バンキシャ！
「おはようございます。日本テレビです」
警備
「手続きありまして、県に確認とらないといけない」
10分後。
バンキシャ！
「大丈夫ですか」
警備
「いま確認とれました」
許可を得て、中に入る。訪ねたのは、家具を製造する工場（石井木工）。この1年、復旧工事が続く現場のすぐ隣で、営業を続けてきた。
何やら慌ただしい様子だが…。
石井木工 石井昇一 会長
「今年最後の大掃除。社員共々、掃除している真っ最中」
■大掃除でもとれない「さび」の原因は…
営業に使う車も、丁寧に洗う。こちらの従業員は、ドアのハンドルを念入りに。しかし…
従業員
「落ちないですね…。完全にさびついている感じ」
泡を落とすと、たしかに「さび」がくっきり。こちらの車も、片方のミラーはきれいだが、反対側は…
石井昇一 会長
「ここ見てもらうとわかる」
バンキシャ！
「本当ですね」
陥没現場側のミラーだけが、さびだらけになっていた。
埼玉県によると、さびは下水から発生した硫化水素が原因の可能性があるという。同様の報告はこれまでに147件、寄せられている。(12月22日時点）
■「会社の目の前で…」においの影響にも苦しんだ1年
さらに苦しみ続けているというのが「下水のにおい」だ。
従業員
「（窓を）基本的には閉じていますけど、それでもにおいが入っちゃったり…」
従業員
「（においの影響で）僕は頭痛と、たまにひどい時は吐き気とかも。それがしんどかったです」
しかし、この日は大掃除。普段はなるべく閉めているというシャッターも、換気のため開ける。
従業員
「今日みたいな日はしょうがない。今日はそこまでにおいが強くないので、なんとかなっている」
そして、大掃除が終了。
石井会長
「お疲れ様でした」
従業員
「お疲れ様です！」
「今年は1月28日に大きな陥没事故が会社の目の前で起き、みなさんには環境の悪い中、仕事を頑張っていただきました」
「また来年、頑張っていきましょう！」
「お手を拝借。よー！（パン）ありがとうございました」
■現場近くで…戻らぬ日常「洗濯物は室内で」
バンキシャ！がもう1か所、訪ねたのは…
バンキシャ！
「こんにちは、よろしくお願いします」
現場から約80メートルの場所に住む、風間さん一家。妻と13歳の長女、そして19歳の長男と暮らしている。
事故の後、下水のにおいで洗濯物を外に干せなくなってしまったという風間さん。そこで…
風間 健さん
「洗濯物を干せるようになっている。エアコンもついていて」
洗濯物を外に干さなくて済むよう、約15万円をかけて洗面所に物干しやエアコンを取り付けた。
事故の影響で、経営する犬のグッズ販売店も一時、開けられなかったという。
風間 健さん
「当たり前の日常が、当たり前じゃないなと、すごく感じた1年でした」
2026年は“当たり前の日常”に戻ることを願って…
妻 有紀枝さん
「大丈夫そう」
風間 健さん
「大丈夫だね」