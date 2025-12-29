◇第104回全国高校サッカー選手権 1回戦 青森山田 5―0 初芝橋本（2025年12月29日 フクダ電子アリーナ）

29年連続31回目の出場となった青森山田が初芝橋本（和歌山）に5―0で快勝し、2回戦（31日、フクアリ）に進出した。

青森山田はセットプレーから流れを引き寄せた。前半9分、スローインからつながったこぼれ球をMF杉山大起（3年）が押し込んで先制。1―0の同24分には左CKをDF大場光翔（3年）が頭で合わた。

最後まで攻撃手の手を緩めない。2点リードで迎えた後半29分にはMF今田匠（3年）が強烈な左足ミドルシュートでゴール左を突き刺した。3―0の同37分には右CKの流れからこぼれ球をMF小山田蓮（3年）が拾って右足シュートでネットを揺らし、4―0の試合終了間際にはFW桑原唯斗（3年）がPK成功。いずれも途中出場の3人が追加点を奪い、選手層の厚さを示した。

攻撃陣は多彩な攻撃パターンで5得点。守備陣はJ1岡山への加入が内定しているGK松田駿主将（3年）、U―18日本代表DF月舘汰壱アブーバクル（3年）を中心にクリーンシートを決めた。

正木昌宣監督（44）の指揮の下、2大会ぶり5度目の優勝を目指し、2回戦では北海（北海道）―大津（熊本）戦の勝者と対戦する。