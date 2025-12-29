【紅白リハ】AKB48現総監督・倉野尾成美、OGとの共演に葛藤も「現役の力を出したい」 初代総監督・高橋みなみもエール
■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル2日目（29日、東京・渋谷 NHKホール）
13回目の紅白出場となるAKB48がリハーサルに登場し、報道陣の取材に応じた。6年ぶりの出場となるAKB48は「20周年スーパーヒットメドレー」を披露する。この日は前田敦子、大島優子、高橋みなみらOGメンバーのほか、佐藤綺星、八木愛月、伊藤百花、向井地美音、小栗有以、倉野尾成美ら9人が登場した。
【個別ショット】可愛い〜！らしさ全開の衣装で登場した大島優子らOG
今年の紅白には、AKB48の現役メンバーに加えて、20周年を記念し前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・板野友美・峯岸みなみ・大島優子・柏木由紀・指原莉乃という8人の卒業メンバーが『紅白』のステージに集結。現役メンバーと共に、「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」の4曲をメドレーで披露する。
現総監督の倉野尾は、6年ぶりの紅白出場について「現役メンバーそして卒業生の皆さんと一緒にステージを盛り上げさせていただきます。この20年つないできた思いだったりとか、これからのAKB48を見せていけるような場所にしていきたいですし、この年末の紅白歌合戦を全力で盛り上げていきたいと思います」と意気込み。
また、グループ20周年でOGたちが参加した日本武道館公演について聞かれると「武道館で4日間6公演やらせていただいて、卒業生のみなさんから本当にたくさんの刺激をいただきましたし、現役として大きな背中をたくさん見ていて、頼もしいなかっこいいなって思う反面、やっぱりちょっと悔しさが滲み出たりとか、今までの活動では芽生えてなかった感情がまた新たに生まれたりして、すごくいい時間になったなと思っています」を振り返る。
そんな中、グループとして6年ぶりの紅白について「8人の卒業生の皆さんオーラがすごいんですけども、それに飲まれないように全力で、現役の力をしっかり出せるような場にできたらいいなと思っております。頑張ります！」と力強く語った。
それを受けて初代総監督の高橋は「武道館は現役メンバーがこの20年までつないできてくれたからこそできた舞台だと思いますし、そういった舞台に卒業生のみんなで参加できたのは本当に光栄なことだなと思います。やっぱり語るよりも一緒にライブをした方が心が通いやすいっていうのはすごい感じましたし、今の AKB48にどんどん輝いてほしいなっていう風に思っている中、こうして年末最後の日に紅白歌合戦に出させていただけるっていうのは本当にうれしいことだなって思います」と喜びを語る。
また「もしかしたら卒業生にとっては人生最後の紅白歌合戦」だといい、「すごく大切にしていかなきゃいけないなって思っていますし、現役メンバーにとっては来年に繋ぐためのステージになると思うので、そのために私たちも一生懸命頑張りたい」とエールを送った。
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）。放送100年の節目となる今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
