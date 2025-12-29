阪神の注目の若手選手を紹介する企画第１回は下村海翔投手（２３）を取り上げる。２３年ドラフト会議で１位指名を受け、阪神に入団。ルーキーイヤーの４月に右肘の内側側副靱帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けた。それ以降はリハビリ生活が続いており、未だ１、２軍ともに実戦登板はない。

来季３年目を迎える右腕にとって来年は勝負の年だ。「来年こそはやらないといけないなという思いです」。１１月の契約更改の際には焦りの言葉も口にした。

「去年に手術をして、順調にいけば今年投げられる見込みで進めていたので試合には投げられなかったですけど、それに近いところまでいけたのはリハビリとしての一つの成果」

８月１７日には入団後初のシート打撃に登板。四球を３つ出したが、最速１５３キロを投じ、復活を予感させた。しかし、その後は右肘の違和感からステップを進めることはできなかった。

藤川監督も期待を寄せている。１１月２５日の西宮市民への優勝報告会では「ドラフト１位で来ていますけど、いよいよ故障も癒えてくると思います。夏の前くらいから１軍で起用できるようなことになれば来年はここに下村がいるんじゃないかな」と１軍デビューを予告した。

「３年目は期待に応えられるように頑張りたい」。苦しい日々を乗り越え、来季こそはマウンドで躍動する。