¡Ú¹ÈÇò¡Û£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¡¡ÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î¶¦±é¤Ë´¶Æ°¡Ö»Ð¤µ¤óÊý¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¡×¤¬£²£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«£Î£È£Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡½éÅÐ¾ì¤Î¡Ö£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¡×¤Ï¹ÈÁÈ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡£º£Ç¯¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ÖÇÜÇÜ£Æ£É£Ç£È£Ô¡ª¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡Î©²Ö¶×Ì¤¤Ï¡Ö½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ËÎ©¤Æ¤Æ¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹ÈÁÈ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤ËÇÜ¡¹¤ÇºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Îº£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡ÖÇÜ¡×¡£Ê¡»³ÍüÇµ¤Ï¡Ö¤³¤Î´Á»ú¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡ØÇÜÇÜ£Æ£É£Ç£È£Ô¡ª¡Ù¤ÈÊâ¤ó¤À£±Ç¯¡£¤¢¤á¤Á¤ã¤ó¡Ê¥Õ¥¡¥óÌ¾¡Ë¤Î¿ô¤â¡¢½Ð²ñ¤¤¤â¡¢¶Ê¤ÎÈäÏª²ó¿ô¤â¡¢ÇÜÇÜ¡£¤¦¤ì¤·¤¤½ÐÍè»ö¤¬ÇÜ¤ÎÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡Ö£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡×¤È¤Î¶¦±é¤ËÂç´î¤Ó¡£Â¼ÀîÈì°É¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»Ð¤µ¤óÊý¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°ì½ï¤Ë¡¢Ç¯Ëö¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£
¡¡°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¹ÈÇò°áÁõ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤Ã¤È¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óÍèÇ¯¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£º£¤Þ¤ÇÃå¤¿Ãæ¤Ç£±ÈÖ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£¤¼¤Ò¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£