ＡＫＢ４８が２９日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」のリハーサルを終えて取材に応じた。

６年ぶりの出場で、結成２０周年を記念し「ＡＫＢ４８ ２０周年スーパーヒットメドレー」と題して「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」を披露する。この日の会見には現役メンバーのほかに前田敦子、大島優子、高橋みなみのＯＧ３人が参加した。

現役メンバーの倉野尾成美は「今年は２０周年イヤーということで出演させていただくことになりまして、現役メンバー、そして卒業生の８名の皆さんと一緒にステージを盛り上げさせていただきます。この２０年つないできた思いだったりとか、これからのＡＫ４８を見せていけるような場所にしていきたい」と意気込みを語った。

現役メンバーを前に「いまのＡＫＢ４８はスキルも高くて、かわいい子がたくさんいて」という高橋は久々のアイドル活動で「やはり体力の低下。明らかに体力が落ちました」という。立ち位置を覚えるのも大変という郄橋だが「ＡＫＢ４８として見る景色は素晴らしいものがたくさんあるなって感じました」と話した。

また、前田は「９年ぶりに紅白に出場させていただいて、改めてありがたみを感じました。本当に、幸せな場所に立たせてもらってるなって、かみしめて今年は臨めるかなと思っています」としみじみ。大島は「アイドルじゃないと出ない自分の内側からのエネルギーみたいなものがすごいあって、普段の生活、俳優業とはまた違うエネルギーを自分の中で作って、放出するんだなっていうのを、久しぶりに現場に来てからすごい感じています」と話した。