仮面高校生の妹で話題・すなずりかりん、黒オフショル×ミニスカ姿に絶賛の嵐「スタイル抜群」「レベチな可愛さ」
【モデルプレス＝2025/12/29】インフルエンサーのすなずりかりんが12月28日、自身のInstagramを更新。美しい肩と脚が際立つオフショルダー＆ミニスカ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】仮面高校生の妹でバズった20歳「スタイル抜群」オフショル×ミニスカで美ボディ披露
すなずりは「お花畑と噴水」と綴り、青空の下での写真を公開。デコルテラインを美しく見せる黒のオフショルダーニットに、ミニ丈のプリーツスカートを合わせたコーディネートを披露した。
この投稿に「スタイル抜群」「オフショルが似合う」「素敵なコーディネート」「花に負けてない華やかさ」「肌が綺麗」「レベチな可愛さ」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
