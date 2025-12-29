「今日好き」永瀬さら、ミニスカコーデで美脚スラリ「スタイルめちゃくちゃいい」「脚綺麗」と反響
【モデルプレス＝2025/12/29】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた永瀬さらが12月28日、自身のInstagramを更新。ミニスカートでのコーディネートを公開し、話題となっている。
【写真】「今日好き」参加JK「脚綺麗」超ミニスカコーデから圧巻美脚
12月28日に開催されたイベント「CAMPUS COLLECTION 2025 EAST」にゲストとして出演していた永瀬。「歓声聞こえたー！！嬉しかった！2025年最後のイベントありがとうございました」とつづり、同イベントのバナー前でのショットを複数枚投稿。黒いミニスカートに、オフショルダーの白いトップスを合わせたコーディネートで、スラリとした美しい脚が際立っている。
この投稿にファンからは「顔ちっちゃい」「可愛すぎて悶絶」「スタイルめちゃくちゃいい」「脚綺麗」「まさに天使」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。永瀬は「マクタン編」「チュンチョン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆永瀬さら、ミニスカコーデ披露
◆永瀬さらの投稿に反響
