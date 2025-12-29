【紅白リハ2日目】大島優子、久々アイドル活動で「お家帰るとすごい元気に」AKB48現役＆高橋みなみ・前田敦子と揃って会見登場
【モデルプレス＝2025/12/29】AKB48が29日、東京・渋谷のNHKホールにて「第76回NHK紅白歌合戦」の音合わせ・取材会を行い、報道陣の取材に応じた。
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
OGである前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・板野友美・峯岸みなみ・大島優子・柏木由紀・指原莉乃とともに、20周年スーパーヒットメドレー『フライングゲット』『ヘビーローテーション』『恋するフォーチュンクッキー』『会いたかった』を披露するAKB48。取材会には、前田、高橋、大島と、現役メンバーの向井地美音、小栗有以、倉野尾成美、佐藤綺星、八木愛月、伊藤百花が出席。20周年コンサートのために作られた赤チェックの衣装に身を包み、「お願いしまーす」と元気に挨拶しながら会場に登場した。
記者から「『フライングゲット』のポーズで」というリクエストを受けると、思い思いのポーズをして笑顔を見せる場面も。向井地は「今年は20周年イヤーということで出演させていただくことになりまして、現役メンバー、そして卒業生の8名の皆さんと一緒にステージを盛り上げさせていただきます」とし、「この20周年でできた思いだったり、これからのAKB48を見せていけるような場所にしていきたいですし、この年末の『紅白歌合戦』を全力でAKB48として盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします」と意気込んだ。
久しぶりのアイドル活動について聞かれた高橋は「久しぶりにこうやってアイドル活動をした時に思ったのは、やはり体力の低下。明らかな体力の低下を感じました。ライブ後の体の回復もちょっと遅かったですし、1つの立ち位置を覚えるにもなかなか難しい部分はあって、そこはやっぱり現役を離れて長いんだなって自分自身は思いました」と告白。続けて「やっぱりAKB48として見る景色は素晴らしいものがたくさんあるなっていう風に思いました」と語った。
前田は「質問なんだっけ…」と高橋に小声で確認しつつ、「（パフォーマンスの）3分間にとってもせわしない感情を今持っています。本当に一瞬なんですけど、その一瞬がどれだけ大事かっていうのを、現役の時はいっぱいいっぱいで全然考えられてなかったなって思うとこがあるんですけど、今回9年ぶりに現役のメンバーの子たちと紅白に出演させていただいて、本当に改めてありがたみを感じました。幸せな場所に立たせてもらってるなって噛みしめて今年は臨めるかなと思っています」と笑顔。大島は、現役メンバーからパワーを貰えると話し「私、お家帰るとすごい元気になっちゃって。実は20周年コンサートのリハーサルで腰を痛めたんですけど、コンサート出た後に憑き物が取れたかのように元気になっちゃって」と明かしていた。
恒例の今年の漢字について、現役メンバーとOGメンバーそれぞれで聞かれると、「会議して！」と話してステージ上で相談。前田、高橋、大島は声を揃えて「祝」と発表し、「20周年、まさにお祝いの1年だったかなと思いますし、AKB48って青春だったなというところで、そこにまた戻ってお祝いできたことがまたすごく嬉しかったです」と説明した。
現役メンバーは。、小栗が代表して「繋」と発表。「今年は20周年を記念して、卒業生の皆さんだったり、世界の海外からもグループのメンバーが参加してシングル曲を発売させていただいたりだとか、武道館を通して、本当にパフォーマンスで心が繋がったり、歴史が繋がったなっていう1年でした」と2025年を振り返った。
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
◆高橋みなみ・前田敦子・大島優子、久々のアイドル活動での変化
OGである前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・板野友美・峯岸みなみ・大島優子・柏木由紀・指原莉乃とともに、20周年スーパーヒットメドレー『フライングゲット』『ヘビーローテーション』『恋するフォーチュンクッキー』『会いたかった』を披露するAKB48。取材会には、前田、高橋、大島と、現役メンバーの向井地美音、小栗有以、倉野尾成美、佐藤綺星、八木愛月、伊藤百花が出席。20周年コンサートのために作られた赤チェックの衣装に身を包み、「お願いしまーす」と元気に挨拶しながら会場に登場した。
久しぶりのアイドル活動について聞かれた高橋は「久しぶりにこうやってアイドル活動をした時に思ったのは、やはり体力の低下。明らかな体力の低下を感じました。ライブ後の体の回復もちょっと遅かったですし、1つの立ち位置を覚えるにもなかなか難しい部分はあって、そこはやっぱり現役を離れて長いんだなって自分自身は思いました」と告白。続けて「やっぱりAKB48として見る景色は素晴らしいものがたくさんあるなっていう風に思いました」と語った。
前田は「質問なんだっけ…」と高橋に小声で確認しつつ、「（パフォーマンスの）3分間にとってもせわしない感情を今持っています。本当に一瞬なんですけど、その一瞬がどれだけ大事かっていうのを、現役の時はいっぱいいっぱいで全然考えられてなかったなって思うとこがあるんですけど、今回9年ぶりに現役のメンバーの子たちと紅白に出演させていただいて、本当に改めてありがたみを感じました。幸せな場所に立たせてもらってるなって噛みしめて今年は臨めるかなと思っています」と笑顔。大島は、現役メンバーからパワーを貰えると話し「私、お家帰るとすごい元気になっちゃって。実は20周年コンサートのリハーサルで腰を痛めたんですけど、コンサート出た後に憑き物が取れたかのように元気になっちゃって」と明かしていた。
◆AKB48現役＆OGメンバー、今年の漢字発表
恒例の今年の漢字について、現役メンバーとOGメンバーそれぞれで聞かれると、「会議して！」と話してステージ上で相談。前田、高橋、大島は声を揃えて「祝」と発表し、「20周年、まさにお祝いの1年だったかなと思いますし、AKB48って青春だったなというところで、そこにまた戻ってお祝いできたことがまたすごく嬉しかったです」と説明した。
現役メンバーは。、小栗が代表して「繋」と発表。「今年は20周年を記念して、卒業生の皆さんだったり、世界の海外からもグループのメンバーが参加してシングル曲を発売させていただいたりだとか、武道館を通して、本当にパフォーマンスで心が繋がったり、歴史が繋がったなっていう1年でした」と2025年を振り返った。
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】