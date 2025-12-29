M!LK佐野勇斗、直筆で予告 毎年恒例イベントにファン歓喜「字までイケメン」「理想の美文字」
【モデルプレス＝2025/12/29】M!LKの佐野勇斗が12月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。直筆を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】バズり常連の27歳アイドル「字までイケメン」直筆披露
佐野は、白い紙に力強く、かつ繊細な筆致で「佐野アワード書いてるよん」と記された直筆の文字を披露。毎年恒例の「佐野アワード」は、その年の佐野の印象的な言動をファンから募集し、本人が書にしたためるというもので、達筆ぶりを披露した。
この投稿に、ファンからは「プロ級の美文字」「顔も字も綺麗なんて尊い」「理想の美文字」「字までイケメン」「圧倒的な腕前」「佐野アワード楽しみすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
