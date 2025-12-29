¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢¹ÈÇòÍ¦Âà¤òÉ½ÌÀ¡¡¸Å´õ¤ÎÀáÌÜ¤Ç·èÃÇ¡Ö¤Ò¤È¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¡¢ËÍ¤Î¾ðÇ®¤ÏÁ´¤¯¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡×
²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤¬2025Ç¯12·î29Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï½Ð¾ì¤ò¡¢º£²ó¤òºÇ¸å¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö2025Ç¯¡¢º£Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò¤Ò¤È¶èÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¡×
¶¿¤µ¤ó¤Ï38²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÂè76²ó¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡Ý¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ý¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
29Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î½ªÎ»¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤«¤é¤ÎÍ¦Âà¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÏÂ¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤¿¸å¡¢¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¶¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤´Êó¹ð¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö2025Ç¯¡¢º£Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤Ò¤È¶èÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿NHK¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×
Í¦Âà¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ä©Àï¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖËÍ¼«¿È¤¬¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¼ã¤¤Êý¤¿¤Á¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÄ©Àï¤·Â³¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ïº£Ç¯¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¸Å´õ¤ò·Þ¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²¿Ç¯¤«Á°¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ïº£Ç¯¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¡£ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£²ó¤Î·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶¿¤µ¤ó¼«¿È¤Ç¹Í¤¨¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿¾å¤Ç·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¶èÀÚ¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤é¤·¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡Ö¶¿¤µ¤ó¡¢²ñ¾ìÆâ¤ÇÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É...¡×¤È¿Ò¤Í¤ëµ¼Ô¤Ë¡¢¡Ö¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£Ç¯¤âÁö¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¾Ð¤¤À¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î¡ÖÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¸å¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ËÍ¼«¿È¤¬½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢²Î¤Ø¤Î¾ðÇ®¤Ï·è¤·¤Æêô¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¹ÈÇò¤¬º£Ç¯ºÇ¸å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ò¤È¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¡¢ËÍ¤Î¾ðÇ®¤ÏÁ´¤¯¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Öº£Ç¯¤Ï¥Û¥Ã¥×¡¢¡ÊÍèÇ¯¤¬¡Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤ÆºÆÍèÇ¯¤¬¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡×
¹ÈÇò¤Ç¤Î°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¶¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£¡¢¥Ñ¥Ã¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢23Ç¯¤Ë¥·¥²¥¥Ã¥¯¥¹¤È¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ä¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¡Ö¥·¥²¥¥Ã¥¯¥¹¡×¤³¤ÈÈ¾°æ½Å¹¬¤µ¤ó¤È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯Îý½¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ØÎý½¬¤·¤¿¤Ê¤¡¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÈÅÚ²°ÂÀË±¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¡Ø¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ì¤Ï¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¶¿¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Îº£Ç¯¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Ïº£Ç¯70ºÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤¬¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤â¤¦55Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤ÆºÆÍèÇ¯¤¬¡¢ËÍ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é55Ç¯¤À¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ïº£Ç¯¤Ï¥Û¥Ã¥×¡¢¡ÊÍèÇ¯¤¬¡Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤ÆºÆÍèÇ¯¤¬¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡Ö¤½¤¦¤À¤Ê¤¡¡¢´Á»ú°ìÊ¸»ú......¡×¤ÈÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡ØÆ°¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¡Ø¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆ°¤¯¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¡Ø¸¶Æ°ÎÏ¡Ù¤À¤È¤«......¡ØÆ°¡ª¡Ù¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£