佐藤栞里がさんまと“お菓子交換会”、高評価もらう
モデル・タレントの佐藤栞里（35歳）が、12月28日に公開されたポッドキャスト番組「さとしおあちぇとぺぺ」（オールナイトニッポンPODCAST）に出演。明石家さんまと飛行機で「お菓子交換会」をして、高評価をもらったと語った。
佐藤栞里がレギュラー出演しているバラエティ番組「笑ってコラえて！新春3時間スペシャル」（日本テレビ系）で、正月恒例のゲストである明石家さんまが所ジョージと共に大分で収録を行ったそう。帰りの飛行機で、佐藤はさんまと所の間の席に座ることになったが、所は移動中に寝たい人であるため、佐藤はさんまと「お菓子交換会ができるのかもしれない」と考え、「大分空港で大分のメーカー（のお菓子）をめちゃくちゃ買い込んで行ったんです」と語る。
さらに佐藤は「割と序盤でこう、所さんがお眠りになったかなって思ったので、で、そこからはもうさんまさんとのお菓子交換会が始まるんですね」。さんまは大きめのチャック付きポリ袋にたくさんのお菓子を入れていたそうで、かりんとうや信玄餅キャラメル、きなこ棒といったきなこのお菓子をもらったという。佐藤も大分空港で買った「やせうま」というきなこのお菓子をあげると「食べれば食べるほどうまい！85点！！」と高評価をもらったと語った。
