¡ÈÉÔÎÑµ¿ÏÇ¡É¤ò´°Á´ÈÝÄê¡ÄTHE BOYZ½êÂ°»öÌ³½ê¤Î½÷ÀÂåÉ½¡¢ÊóÆ»¥á¥Ç¥£¥¢¤ËË¡ÅªÁ¼ÃÖ¡Ö»äÀ¸³è¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤ì¤¿¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
p_Arc¥°¥ë¡¼¥×²ñÄ¹·óOne HundredÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó¤¬¡¢·ÝÇ½»öÌ³½êOne Hundred¤ò¶¦Æ±ÀßÎ©¤·¤¿²Î¼ê¤ÎMC¥â¥ó¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÈÝÄê¤·¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛMC¥â¥ó¡¢ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤Î½÷À¤é¤È¡ÈÃçÎÉ¤·¡É¥·¥ç¥Ã¥È
12·î29Æü¡¢¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó²ñÄ¹¤ÎË¡ÅªÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ëË¡Ì³Ë¡¿Í¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó²ñÄ¹¤Ë´Ø¤¹¤ëµõµ¶¡¦Ì¤³ÎÇ§ÊóÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ëË¡ÅªÁ¼ÃÖÄÌÃÎ¡×¤È¤¤¤¦¸ø¼°Î©¾ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÀèÎ©¤Ã¤Æ12·î24Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTHE FACT¡Ù¤Ï¡¢MC¥â¥ó¤È¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó¤¬²áµî¤ËÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó²ñÄ¹¤¬MC¥â¥ó¤ØÁí³ÛÌó120²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó12²¯±ß¡Ë¤òÁ÷¶â¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢MC¥â¥ó¤¬»öÌ³½êOne Hundred¤È¤Î·ÀÌó¤òÀ°Íý¤·¤¿¤Î¤â¡¢2¿Í¤¬ÊÌ¤ì¤¿¤¿¤á¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2¿Í¤¬¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÆâÍÆ¤ò¸ø³«¤·¡¢Ç¥¿±¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó²ñÄ¹Â¦¤Ï¡Ö¡ØTHE FACT¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿ÆâÍÆ¤Ï»ö¼ÂÌµº¬¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èó¾ï¤Ë»É·ãÅª¤ÇÀð¾ðÅª¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó²ñÄ¹¤Î¿Í³Ê¸¢¡¦Ì¾ÍÀ¡¦¼Ò²ñÅªÉ¾²Á¤¬²óÉüÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Û¤ÉÂç¤¤¯ÔÌÂ»¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢»äÀ¸³è¤ÎÊ¿²º¤Þ¤ÇÆ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÈï³²¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖËÜ·ïµ»ö¤ª¤è¤ÓÆ°²è¤ÎºîÀ®¡¦·ÇºÜ¡¦ÇÛÉÛ¹Ô°Ù¤Ï¡¢¡¾ðÊóÄÌ¿®ÌÖÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ª¤è¤Ó¾ðÊóÊÝ¸îÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§°ãÈ¿¡ÊÌ¾ÍÀÔÌÂ»¡Ë¡¢¢·ºË¡307¾ò°ãÈ¿¡ÊÌ¾ÍÀÔÌÂ»¡Ë¤Ê¤É¤Î·º»öË¡µ¬°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤·¡¢£¸ÀÏÀÃçºÛµÚ¤ÓÈï³²µßºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤äÌ±Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯Â»³²Çå½þÀÁµá¡¢Ì¾ÍÀ²óÉü¤Î¤¿¤á¤Î½èÊ¬Ì¿ÎáÀÁµá¤Î¸¶°ø¤Ë¤â³ºÅö¤·¡¢¤·ûË¡17¾ò¤¬ÊÝ¾ã¤¹¤ë»äÀ¸³è¤ÎÈëÌ©¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ¸¢¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÅöË¡Î§»öÌ³½ê¤ÏTHE FACT¤ª¤è¤ÓËÜ·ïµ»ö¡¦ËÜ·ïÆ°²è¤ÎºîÀ®¡¢·ÇºÜ¡¢ÇÛÉÛ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢2025Ç¯12·î29Æü¸½ºß¡¢¾åµ¤ÎË¡Îá°ãÈ¿¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ±»ö¡¦·º»ö¾å¤ÎË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¼Â´Ø·¸¤Ïº£¸å¡¢Ë¡Åª¼êÂ³¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó²ñÄ¹¤ª¤è¤Ó¤½¤Î²ÈÂ²¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó²ñÄ¹¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÊ£¿ô¤ÎË¡¿Í¤Ë²óÉüº¤Æñ¤ÊÈï³²¤òÍ¿¤¨ÆÀ¤ëÉÔÍ×¤ÊÊóÆ»¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢MC¥â¥ó¤âÆ±ÊóÆ»¤¬½Ð¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó²ñÄ¹¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤òÁ´ÌÌÈÝÄê¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó²ñÄ¹¤Î½ÇÉã¤Ë¤¢¤¿¤ë¥Á¥ã¡¦¥¸¥å¥ó¥è¥ó»á¤¬¼«Ê¬¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢¡ÖBPM¡Ê·ÝÇ½»öÌ³½êBIG PLANET MADE¡Ë¤Î»ý¤Á³ô¤òÅÏ¤»¡×¤È¶¼Ç÷¤·¤Æ¤¤¿¤È¼çÄ¥¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó²ñÄ¹¤ÈÍ§¿Í´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¼«Ê¬¤òÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¸«¤»¤«¤±¤ëµ¶¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Þ¤Çºî¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤âÁÊ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤ËMC¥â¥ó¤Ï¡¢¡Öº£¸å¡¢Ê¼ÌòÉÔÀµ¤äÉÔÎÑ¤Ê¤É»ö¼ÂÌµº¬¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¼Ô¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¹ðÁÊ¤¹¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
One Hundred¤Î¸ø¼°¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó²ñÄ¹¤Ë´Ø¤¹¤ëµõµ¶¡¦Ì¤³ÎÇ§ÊóÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ëË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
ÅöË¡Î§»öÌ³½ê¤Ï¡¢p_Arc¥°¥ë¡¼¥×²ñÄ¹¤Î¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó»á¤ÎË¡ÅªÂåÍý¿Í¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTHE FACT¤¬2025Ç¯12·î24Æü13»þº¢¡¢¼«¼Ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ·ïµ»ö¡×¡Ë¤ª¤è¤ÓYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÛÉÛ¤·¤¿Æ°²è¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ·ïÆ°²è¡×¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¹à¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
THE FACT¤Ï¡¢ËÜ·ïµ»ö¤ª¤è¤ÓÆ°²è¤ÎºîÀ®¡¦·ÇºÜ¡¦ÇÛÉÛ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Åö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó²ñÄ¹¤ËÂÐ¤·»ö¼Â³ÎÇ§¤äÈ¿ÏÀ¸¢¤ÎÉÕÍ¿¤ò°ìÀÚ¹Ô¤ï¤º¡¢µ»ö¤äÆ°²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¼ÂÌ¾¤ò·Ç¤²¡¢¿Íµ¤·ÝÇ½¿ÍMC¥â¥ó¡ÊËÜÌ¾¥·¥ó¡¦¥É¥ó¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤Î¡Ö´ûº§½÷À¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¡×¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó²ñÄ¹¤À¤ÈÃÇÄê¤¹¤ëÆâÍÆ¤ò¡¢ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤¬±ÜÍ÷¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ØTHE FACT¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿ÆâÍÆ¤Ï»ö¼ÂÌµº¬¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èó¾ï¤Ë»É·ãÅª¤ÇÀð¾ðÅª¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó²ñÄ¹¤Î¿Í³Ê¸¢¡¦Ì¾ÍÀ¡¦¼Ò²ñÅªÉ¾²Á¤¬²óÉüÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Û¤ÉÂç¤¤¯ÔÌÂ»¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢»äÀ¸³è¤ÎÊ¿²º¤Þ¤ÇÆ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØTHE FACT¡Ù¤ÎËÜ·ïµ»ö¤ª¤è¤ÓÆ°²è¤ÎºîÀ®¡¢·ÇºÜ¡¢ÇÛÉÛ¹Ô°Ù¤Ï¡¢
¡¾ðÊóÄÌ¿®ÌÖÍøÍÑÂ¥¿ÊµÚ¤Ó¾ðÊóÊÝ¸îÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§°ãÈ¿¡ÊÌ¾ÍÀÔÌÂ»¡Ë
¢·ºË¡Âè307¾ò°ãÈ¿¡ÊÌ¾ÍÀÔÌÂ»¡Ë
£¸ÀÏÀÃçºÛ¡¦Èï³²µßºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§Âè30¾ò¡¦Ì±Ë¡Âè750¾ò¡¦Âè751¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯Â»³²Çå½þÀÁµá¡¢¤Þ¤¿¡¢Ë¡Î§Âè31¾ò¤ª¤è¤ÓÌ±Ë¡Âè764¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯Ì¾ÍÀ²óÉü¤Î¤¿¤á¤Î½èÊ¬Ì¿Îá¤ÎÀÁµá¸¶°ø¤Ë³ºÅö¤¹¤ë
¤·ûË¡17¾ò¤Ë¤è¤êÊÝ¾ã¤µ¤ì¤ë»äÀ¸³è¤ÎÈëÌ©¤È¼«Í³¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ¸¢¤ò½ÅÂç¤«¤ÄÌÀÇò¤Ë¿¯³²¤¹¤ë
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÅöË¡Î§»öÌ³½ê¤ÏTHE FACT¤ª¤è¤ÓËÜ·ïµ»ö¡¦ËÜ·ïÆ°²è¤ÎºîÀ®¡¢·ÇºÜ¡¢ÇÛÉÛ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢2025Ç¯12·î29Æü¸½ºß¡¢¾åµ¤ÎË¡Îá°ãÈ¿¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ±»ö¡¦·º»ö¾å¤ÎË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ïµ»ö¤ª¤è¤ÓÆ°²è¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö¼Â´Ø·¸¤Ïº£¸å¡¢Ë¡Åª¼êÂ³¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó²ñÄ¹¤ª¤è¤Ó¤½¤Î²ÈÂ²¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó²ñÄ¹¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÊ£¿ô¤ÎË¡¿Í¤Ë²óÉüº¤Æñ¤ÊÈï³²¤òÍ¿¤¨ÆÀ¤ëÉÔÍ×¤ÊÊóÆ»¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë