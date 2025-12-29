クリスマス連休明け２９日前場の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比６８．４０ポイント（０．２６％）高の２５８８７．３３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６８．７７ポイント（０．７７％）高の８９８３．８９ポイントと続伸した。売買代金は１２６４億１４９０万香港ドルとなっている（半日立ち合いの２４日は９２５億２４２０万香港ドル）。

中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。中国経済を巡る不透明感がくすぶる中、当局は経済対策を重視するスタンスを継続している。中国財政部は２８日、週末に開いた全国財政工作会議の発表資料を公開し、「より積極的な財政政策を実施する方針」を改めて示した。設備更新と消費財買い替えを促す「両新」政策を継続する構え。買い替え補助の継続方針が示される中、関連銘柄を物色する動きが先行した。また、香港連休中の本土株が連騰したことや、米株が堅調に推移したことも買い安心感につながっている。ただ、上値は限定的。中国では３１日、国家統計局などによる１２月の製造業ＰＭＩと非製造業ＰＭＩ、民間が集計する１２月のＲａｔｉｎｇＤｏｇ中国サービス業ＰＭＩが公表される。気がかり材料として意識された。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、電気自動車（ＥＶ）の上げが目立つ。比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が６．０％高、吉利汽車ＨＤ（１７５／ＨＫ）が４．８％高、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が３．７％高で引けた。

半導体セクターも高い。上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が８．５％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が５．９％、蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が２．９％ずつ上昇する。ＥＶや半導体などの上昇が寄与し、ハンセン科技（テック）指数は１．６％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

ロボット関連の銘柄群も物色される。上海微創医療機器人集団（２２５２／ＨＫ）が３０．４％高、深セン市越疆科技（２４３２／ＨＫ）が１２．７％高、深セン市優必選科技（９８８０／ＨＫ）が１２．２％高、寧波均勝電子（６９９／ＨＫ）が２．８％高で前場取引を終えた。手術支援ロボットメーカーの上海微創医療機器人集団に関しては、自主開発した気管支鏡手術ロボット「独道（ＵｎｉＰａｔｈ）」が国家薬品監督管理局の承認を正式に取得したことも支援材料。そのほか、ロボット産業に参入した新興ＥＶメーカーの小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が６．３％高、ロボット向けに製品出荷する希土類磁石メーカー大手の江西金力永磁科技（６６８０／ＨＫ）が２．２％高と値を上げた。

半面、マカオ・カジノは安い。美高梅中国ＨＤ（２２８２／ＨＫ）が１３．５％、新濠国際発展（２００／ＨＫ）が３．９％、金沙中国（１９２８／ＨＫ）が３．７％、永利澳門（１１２８／ＨＫ）が３．１％、銀河娯楽集団（２７／ＨＫ）が２．２％ずつ下落した。

本土マーケットは９日続伸。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．３１％高の３９７５．９２ポイントで前場の取引を終了した。資源・素材が高い。ハイテク、自動車、銀行、空運、軍需産業なども買われた。半面、医薬は安い。公益、食品飲料も売られた。

