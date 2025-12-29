ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」の元リーダーで、俳優として舞台などで活躍する山岸理子（27）が29日までに自身のSNSを更新。自動車の運転免許証を取得したことを報告した。

X（旧ツイッター）に「私の助手席乗ってくれる人？？？？？」と書き込んだ山岸。この日都内で行ったトークイベントでも免許証の話題になり「“乗りたい”って人がたくさんいて！ほんとに〜？」と笑顔で話した。

免許証は静岡県内の教習所で合宿を受け、約2週間で取得したという。

教習場で技能試験ではS字クランクで「脱輪」したといい「本っ当に焦りました。ウインカーを出すところを、焦ってワイパーを出してしまって…。それでもなんとか合格できました」と話して集まったファンを笑わせた。

ちなみに最初に助手席に乗せた相手は…。「お父さんです。後ろにはお母さんが乗って、（家の）近くの大きな公園に行って、駐車場で練習をしていました」と明かした。

山岸はつばきファクトリーの初代リーダーを務め、23年11月の日本武道館公演でグループおよびハロー！プロジェクトを卒業。その後はテレビ、舞台などで俳優として活躍している。

10月からテレビ東京系で放送された人気ドラマ「推しが上司になりました フルスロットル」には秘書の伊藤遥役で出演。元「℃―ute」のメンバーで、ハロプロの先輩である鈴木愛理（31）と共演した。

来年3月には太平洋戦争での特攻隊の運命を描いた舞台「未来へつむぐ 〜今をありがとう〜」の鹿児島・コミュニティーセンター知覧での公演が控えている。