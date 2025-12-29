【完全版】日本のモノづくりの勝ち筋「ニッチトップ戦略」iPhoneを分解！半分が日本製 “塗る”で世界トップ 基盤はなぜ緑？ 世界を“回せ”小さな池の大魚戦略
世界情勢が揺れる中、静かに存在感を増しているのが日本の電子部品です。
【写真で見る】アップルのクックCEOが称賛!世界シェアNo.1の日本技術
アップルが評価した技術から見える、サプライチェーンの要としての日本の現在地を取材しました。
アップルに認められたセンサー “磁性”で世界シェアNo.1
今年も日本中がアップルの新製品に沸きました。
2025年9月に発売されたiPhone17。
発売のたびに語られるのは新機能やデザインですが、その“中身”については、意外と知られていません。
そこでは企業からの依頼を受けて、パソコンや家庭用ゲーム機など、あらゆる電化製品を分解し、レポートをまとめています。
フォーマルハウト・テクノ・ソリューションズ 柏尾南壮 CEO
「こちらがiPhone17 Pro とAirになります」
最新のiPhoneも発売と同時に分解したといいます。その結果…
フォーマルハウト・テクノ・ソリューションズ 柏尾南壮 CEO
「iPhoneにおいては、ほとんど日本製。日本なしではスマホは作れない」
最新のiPhoneには日本製の部品が1300個近く使われていて、圧倒的な存在感を示しています。
フォーマルハウト・テクノ・ソリューションズ 柏尾南壮 CEO
「昨今の台湾有事の話も報道されましたが、あの国（中国）に何かあった時の電子部品の調達先として、日本の立場・ポジションは上がる」
中でも存在感を示している部品が…
フォーマルハウト・テクノ・ソリューションズ 柏尾南壮 CEO
「日本が強いのがカメラ回り。TDKの『TMR（磁気抵抗）センサー』と呼ばれるもの」
TMRセンサーとは、カメラのオートフォーカスや手ぶれ補正を担う部品です。
これを作っているのが、日本の電子部品大手のTDKです。
2025年9月、東京で開催された世界陸上。
数々の名場面を生み出したアスリートたちの胸をよく見ると、「TDK」の文字があります。
実は今、この会社が存在感を高めています。
2025年9月、アップルのティム・クックCEOに、自社をアピールするTDKの齋藤社長の写真があります。
実はアップルの極秘研究施設が横浜市にあり、これらの写真はそこで撮影されました。
この日、日本のメーカー4社が招かれ、それぞれの技術をクックCEO自ら称賛したといいます。
TDKといえば、かつてカセットテープでトップシェアを誇った企業。
なぜ今、世界のアップルから称賛されているのでしょうか?
長野県のTDKの工場で、特別に撮影が許され、初めてテレビカメラが入りました。
記者
「両サイドから凄い勢いの風が吹いています」
エアシャワーの後に手洗い、そして再びエアシャワー。
徹底的に埃を落とした人だけが入室できるクリーンルームです。
細かな製造工程は機密ですが、唯一撮影が許されたのが部品の形を作る重要な装置です。
TDK 「TMRセンサー」製造 伊藤範之 統括部長
「TMRセンサーをつくるうえで、非常に重要なパターン（素子の形）を作る装置になります」
こうした特殊な機械を使い、いくつもの工程を経て、完成するのが…
米粒よりもはるかに小さく、指先に乗せても気付かないくらいの「TMRセンサー」です。
TDK 「TMRセンサー」事業 宮下勇人 統括部長
「我々の最先端の技術・情熱、全てをつぎ込んだものがこの小ささの中にある。これが我々の強み」
極小の中に凝縮された最先端技術を、アップルは高く評価したのです。
会社の注目度は別の場面でも証明されました。
ラトニック商務長官
「TDKは250億ドル相当のAIインフラに不可欠な電子部品やパワーモジュールを作る」
対米投資についても、アメリカ側からの期待が高まっています。
会社はどのように成長してきたのでしょうか。
TDK 齋藤昇 社長
「社会がトランスフォーム（変化）していくわけですから、私達もトランスフォーム（変化）し続けていく」
会社は1935年、電子部品との相性が良い磁性素材「フェライト」の工業化を目的に創業。
時代の変化に合わせ、主力製品を柔軟に変えることで成長してきました。
今は「TMRセンサー」といったスマホ向け部品がけん引しています。
そして、成長を加速させたのが「買収」です。
TDK 齋藤昇 社長
「40年前からМ＆A（買収）を続けてきているが、ここ10年を見ても、相当数の仲間に当社に入っていただいた」
例えば、2005年に約100億円で買収した中国の電池会社は、今やスマホ用電池で世界シェア6割にまで成長しました。
買収を繰り返してきた結果、今では…
TDK社員（グローバル研修会）
「人を集めることで、新しいアイデアが生まれると思う」
グループ企業は141社まで拡大。
10万人を超える社員（10万5077人）の9割は、外国籍です。
グローバル企業となった今も、世界中の幹部を集めた研修を通じて、共通の価値観を共有しています。
その軸となるのが「フェライトツリー」。
創業以来、磨いてきた磁性素材を操る技術です。
TDK 齋藤昇 社長
「磁性素材をいかした形でカセットテープとか、いろんな製品が枝や木のごとく出てきているというのが当社の事業の変遷」
基板に欠かせない緑 “塗る”で世界シェアNo.1
強みのある1つの技術を時代に合わせ、違う分野に生かす戦略。同じように1つの技術で世界をリードするニッポン企業はほかにもあります。
誰しもが見たことがある緑色の板、基板。
この基板を“塗る”ことで世界を制した企業があります。
太陽HD エレクトロニクスカンパニー 峰岸昌司 CTO
「私達が作っているのは、（基板の）緑色の部分。ソルダーレジストというところで世界No.1のシェアを持っている」
“ソルダーレジスト”とは、基板に塗られている緑色のインクのことです。
特徴は“電気を通さない”性質です。
基板の回路をソルダーレジストで覆うことで、回路の上に埃などが付着しても正しい電気信号を流すことができます。
これを支えるのが、創業時に手がけていた印刷用インクの製造技術です。
太陽HD エレクトロニクスカンパニー 峰岸昌司 CTO
「印刷用インキとソルダーレジストは、作り方はほぼ一緒だと思います。ただ使われている材料が違うだけ」
太陽ホールディングスは、創業時から磨いてきた“化学物質の配合技術”を活かし、ソルダーレジストを作っていて、世界シェアは5割を超えています。
近年では、多様なニーズに対応するために“貼る”フィルム型など、様々なタイプを開発しています。
太陽HD エレクトロニクスカンパニー 峰岸昌司 CTO
「2番じゃこういう仕事はできない。1番であるからこそ、いろんなお客さんの話を聞けて、いろんな要求に応えることができる」
ちなみに、ソルダーレジストは、なぜ緑色なのかというと…
太陽HD エレクトロニクスカンパニー 峰岸昌司 CTO
「昔は人の目で判断（検品）していた。赤色をずっと見ているよりは、やはり緑色を見ながら作業する方がしやすかった」
部品の検品作業の自動化が進んだ今、白や黒、黄色など、多様なバリエーションが登場しているといいます。
これがないと世界が止まる “回転“で世界シェアNo.1
一方、飛行機の部品で世界シェア5割の企業があります。
航空機の格納庫を訪れました。旅客機には数百万点もの部品が使われていますが、安全運航を支える1つが…
ANA 整備センター 三浦遥希さん
「ベアリングというものがある。ベアリングがないと、飛行機のオペレーションを支えられない」
ベアリングは機体のあらゆる場所に使われている重要部品です。
一体どんな役割なのでしょうか。
ミネベアミツミ 貝沼由久 会長
「ベアリングというのは、回転をスムーズにする、摩擦をできるだけ小さくする。エネルギー効率を最大化するというところが一番重要なポイント」
試しにボールベアリングを使った車と使っていない車の模型を、同時に走らせると、その差は一目瞭然です。
ベアリングは、モーターやキャスターなど、“回る”ものほぼ全てに使われています。
時計などに使われる最小サイズは、わずか直径1.5ミリ。
ミネベアミツミ 貝沼由久 会長
「我々のボールベアリングがないと、世界は確実に止まります。我々のロットエンド（球面滑り軸受）がなければ飛行機は作れないし、飛べない」
創業当時から精密加工技術を活かして、成長してきたミネベアミツミ。
会長は「ニッチ市場」にこそ、日本企業の勝ち筋があると話します。
ミネベアミツミ 貝沼由久 会長
「『大海の中の大きな魚を狙う』のは非常に厳しい。『小さな池の中の大きな魚』を取っていくことが一つの成長戦略である。
日本の技術がなければ世界が動かないような立ち位置になる投資や方針が必要なんじゃないかなと思います。日本の技術は部品や素材では、すたれていない。世界のトップを走っているものはたくさんある」
「経済安保」や「サプライチェーン」に暗い影が落ち始めた今、日本が持つモノづくりの資産を見つめ直す時かもしれません。