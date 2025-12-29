タレントの若槻千夏さんが自身のインスタグラムで「ドラマの聖地巡礼」を堪能したことを報告しています。



【写真を見る】【 若槻千夏 】「ドラマの聖地巡礼」今秋ヒットドラマ2作の「原作者のお二人がご夫婦」で「エモさ爆誕」





若槻さんは、今年10月期に放送された連続ドラマ「ひらやすみ」「じゃあ、あんたが作ってみろよ」の2作品について「原作者のお二人がご夫婦と知り」「エモさ爆誕の聖地巡礼です!!」と、勢い込んで各地を巡った気持ちを明かしています。







若槻さんは「ひらやすみ編」「じゃあ、あんたが作ってみろよ編」の順番で写真を投稿。「ひらやすみ編」では阿佐ヶ谷にあると思われる釣り堀やたこ焼き屋さん、主人公が訪れた本屋さんや銭湯などを巡っています。









そして「じゃあ、あんたが作ってみろよ編」では、高円寺の駅前商店街や図書館、もつ焼き屋さんや酒屋さんなどを訪れて、あるときは場面の回想に浸るような表情で、あるときはご満悦な表情で、巡礼を楽しんでいます。

若槻さんは「最高のドラマをありがとうございました‼︎」と関係者に向けて最敬礼。フォロワーからは「ご夫妻で…それがまたびっくり」「聖地巡礼テンションあがりますね」「どちらもすごく面白くて大好きなドラマでした」「最高のドラマの最高の聖地巡礼」など、共感の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】