【ひらがなクイズ】空欄の3文字は？ 毎日の生活に欠かせない単語も入っています
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、ひらがな3文字を当てる少し手応えのある問題です。食べ物に関する言葉から、ちょっと専門的な言葉まで。頭を柔らかくして、ぴったりの3文字を探し出してくださいね。
□□□ぱん
い□□□
□□□しゅ
かん□□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「しょく」を入れると、次のようになります。
しょくぱん（食パン）
いしょく（衣食・移植）
しょくしゅ（職種・触手）
かんしょく（感触・完食・間食）
「食」に関連する言葉だけでなく、「職業」や「感じること」に関連する言葉も含まれていましたね。このように、1つの音が複数の意味（漢字）を持つことに気づけると、パズルを解くスピードがグンと上がります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
