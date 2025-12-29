4つの言葉の空欄に共通して入る「3文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。朝食でおなじみの食べ物や、触った時の感じを表す言葉など、ヒントは身近なところにたくさんあります。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、ひらがな3文字を当てる少し手応えのある問題です。食べ物に関する言葉から、ちょっと専門的な言葉まで。頭を柔らかくして、ぴったりの3文字を探し出してくださいね。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□□ぱん
い□□□
□□□しゅ
かん□□□

答えを見る






正解：しょく

正解は「しょく」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「しょく」を入れると、次のようになります。

しょくぱん（食パン）
いしょく（衣食・移植）
しょくしゅ（職種・触手）
かんしょく（感触・完食・間食）

「食」に関連する言葉だけでなく、「職業」や「感じること」に関連する言葉も含まれていましたね。このように、1つの音が複数の意味（漢字）を持つことに気づけると、パズルを解くスピードがグンと上がります。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)