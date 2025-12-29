¹â2²Æ¤Î¹Ã»Ò±à°ÊÍè¤Î»°½Å»¦¡¡Á°ÅÄÍª¸à¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¡¡¥×¥í½é¾¡Íø¤«¤é9Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì½éÉâ¾å¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥×¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡Û
¡¡¡Ú¥×¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯2025¡¦Á°ÅÄÍª¸àÊÔ¡Û
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÇ¯Ëö¹±Îã¤Î¥×¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯´ë²è¡ÖÂëÀï»Î¤¢¤Î¥×¥ì¡¼¡×¡£ºÇ½ª²ó¤ÏÁ°ÅÄÍª¸àÅê¼ê¡Ê20¡Ë¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¤Îº¸ÏÓ¤¬µó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢7·î13Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¡Ë¤Ç¤Î¥×¥í½é¾¡Íø¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æº£µ¨¤ÎÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¢¡¡¡¡¡¡¢¢¡¡¡¡¡¡
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°Æü12Æü¤Ë9Ç¯¤Ö¤ê¤Î3»î¹çÏ¢Â³ÎíÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢¼ó°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤¬¡Ö2¡¦5¡×¤Ë³ÈÂç¡£º£µ¨1·³½éÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¡¢Á°ÅÄÍª¤Ï¡Ö¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£°ìÈÖ»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ºÇÂ®147¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿Ä¾µå¤òÁà¤ê¡¢ÊÑ²½µå¤âÃúÇ«¤Ë¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²Ê¬¤±¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥«¡¼¥Ö¤ÎÀ©µå¤¬¤µ¤¨¤Æ¡¢5²ó¤Þ¤Ç»¶È¯2°ÂÂÇ¡£¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤¢¤Þ¤ê°¤¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È²÷Ä´¤Ë¥¼¥í¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ï6²ó¤ËË¬¤ì¤¿¡£9ÈÖ¤ÎÃ¤¸ÊÎÃ²ð¡¢1ÈÖ¤ÎÃæÅçÂçÊå¤Ë¤³¤Î»î¹ç½é¤ÎÏ¢ÂÇ¤òµö¤·¤ÆÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿2ÈÖ¤ÎÂ¼ÎÓ°ìµ±¤òÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¡¢³ÚÅ·¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥Æ¡¼¥Þ¤¬µå¾ì¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Åö»þ19ºÐ¤À¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤Ë¤ä¤ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¶ÉÌÌ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¹¥ÂÇ¼Ô¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶¯¿´Â¡¤Ï¥×¥í¤Ç¤Ï½éÂÎ¸³¤Î¥ß¥é¥¯¥ë¥×¥ì¡¼¤â°ú¤´ó¤»¤¿¡£½éµå¤Ï³°³Ñ¹â¤á¤Ø¤Î141¥¥í¤ÎÄ¾µå¡£Â¼ÎÓ¤ò»°¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬¡Ö5¡½4¡½3¡×¤Î»°½Å»¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÌî¼ê¤ÎÏ¢·¸¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¤¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡»°½Å»¦¤Ë¤Ï²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Âçºå¶Í°þ¹â2Ç¯»þ¤Ë2022Ç¯¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤òÀ©¤·¡¢½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Á´¹ñÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î½à¡¹·è¾¡¡£½àÍ¥¾¡¤·¤¿²¼´Ø¹ñºÝ¹â¡Ê»³¸ý¡Ë¤Ë1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¤Ë»°½Å»¦¤òµÊ¤·¡¢»î¹ç¤ÏµÕÅ¾Éé¤±¡£¡Ö¤½¤ì°ÊÍè¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èµ²±¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£
¡¡1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿10·î1Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç3²ó¤ò8°ÂÂÇ6¼ºÅÀ¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï1·³¤Ï¤É¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£Ãµ¤êÃµ¤ê¤È¸À¤¦¤«¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎý½¬¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÅÐÈÄÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç12»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ5¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦01¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö2·³¤Ç·ë²Ì¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£¶»¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤¿Í½´¶¤Ï¸½¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·Àï¤Ï6²ó¤Ç81µå¤òÅê¤²¤Æ4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£´üÂÔ¤Îº¸ÏÓ¤Î¥×¥í½é¾¡Íø¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤â·àÅª¤Ê¾å¾ºµ°Æ»¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤«¤é5Ç¯¤Ö¤ê¤Î9Ï¢¾¡¡Ê1Ê¬¤±¶´¤à¡Ë¤ò¾þ¤ê¡¢º£µ¨½é¤á¤Æ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡£¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤ÄÆüËÜ°ì¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¥×¥íÀ¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æü¡×¡£Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ï´î¤Ó¤È³Ð¸ç¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤¿¡£ÎÀ¤Î¼«¼¼¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ëºÝ¤ËÎ¾¿Æ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë