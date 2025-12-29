”異例出場”の聖和学園が那覇西に３−０と完封勝利。トップ下の小杉唯斗が豪快な一撃から「側転→バック宙」の華麗なゴールパフォーマンスを披露【選手権】
2025年12月29日開催の第104回全国高校サッカー選手権１回戦では、聖和学園（宮城県）と那覇西（沖縄県）が味の素フィールド西が丘で対戦した。
激しいボールの奪い合いで始まった一戦は、時間の経過とともに聖和学園がボールポゼッションを高める展開になった。
４−２−３−１システムでスタートさせた聖和学園は、ボランチの平井唯心（３年）、トップ下の小杉唯斗（３年）を軸に那覇西にプレッシャーをかけた。得意のドリブルとパスで相手陣内に攻め入り、先制点を狙ったのだ。
対する那覇西は４−３−３システムでブロックを敷いて対抗。粘り強い守備で相手の圧力をかわしつつ、時折カウンターを繰り出す戦い方で勝機を窺った。
攻める聖和学園、凌ぐ那覇西の構図が変わらないまま、前半はスコアレスで終了。最初の40分間で決定機らしい決定機はほとんどなかった。
迎えた後半、試合が動く。開始３分、聖和学園がセットプレーから先制。小杉のコーナーキックに合わせた遠藤壮琉（３年）の一撃で歓喜を呼び込んだ。
これで勢いに乗った聖和学園は後半５分、小杉のスルーパスに反応した後藤怜皇（３年）がGKとの１対１からシュートとチャンスを掴む。この好機はGKの好セーブでモノにできなかったが、流れは聖和学園に傾いた。
実際、後半22分には聖和学園が那覇を突き放す。ゴール前の混戦から豪快な右足シュートでネットを揺らした小杉は、その後の“側転→バック宙”のゴールパフォーマンスを含め観衆を魅了した。後半アディショナルタイムに川上壱也のゴールでリードを広げた聖和学園が結局、那覇西に３−０と完封勝利（スコアは３−０）を収めた。
仙台育英の出場辞退により県予選準優勝で異例出場の聖和学園が、これで１回戦を突破。２回戦で徳島市立（徳島県）と戦う。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
