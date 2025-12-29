石破茂前総理、テレビで“カレー作り”密着も… 警察官＆SP立ち会う異様な撮影に
TBS系バラエティー『ほったらかし警察24時〜2025年やり残したこと一斉取締りSP〜』が、きょう29日に放送される（後4：30）。日本中の“ほったらかし”を取り締まり、解決へと導く番組の第2弾。バナナマンの日村勇紀とオードリーの春日俊彰がMCを務め、スタジオゲストの浮所飛貴（ACEes）、野呂佳代、藤本美貴がスタジオで一緒に捜査を見届ける。
【番組カット】真剣な表情で…カレー作りに挑む石破茂氏
VTRでは、石破茂前総理もまさかの登場。多忙で約13年間“ほったらかし”にしていたという、趣味の料理作りを堪能する。かつて自身でレシピを考案した「石破式カレー」を海外の要人へ振る舞うなど、政界では「カレー通」として知られる石破氏。今回は、その「石破式カレー」作りに密着した。
しかし、警察官やSPが立ち合い、ただならぬ雰囲気の撮影現場に、MCの日村と春日は絶句。そんな中でも調理中には、総理時代の仰天エピソードや意外な素顔が明かされていく。
