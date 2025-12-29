「アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ」が公開から2週連続で興行収入トップに立った/Courtesy of 20th Century Studios

（CNN）ジェームズ・キャメロン監督による「アバター」シリーズ第3作の「アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ」は北米市場での週末の興行収入が6400万ドル（約100億円）を記録した。同作は2025年を代表する超大作のひとつとしての地位を固めた。

「アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ」の海外市場での興収は約1億8120万ドルに達し、世界興収は計7億6040万ドルとなった。

「アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ」は今年の世界興収ランキングで6位となり、公開からわずか10日で「スーパーマン」や「劇場版『鬼滅の刃（やいば）』無限城編 第一章 猗窩座（あかざ）再来」を追い抜いた。

大作映画「アバター」は、壮大な視覚効果によって、今なお多くの観客を映画館に呼び込めることを示した。ディズニーによると、「アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ」はIMAXでの世界興収が9600万ドルに達し、IMAXにとって今年最もヒットしたハリウッド作品になるとみられている。

調査会社コムスコアのポール・デルガラベディアン氏は「消費者は価格に敏感であるにもかかわらず、『アバター』にとってプレミアムフォーマットは大きな要素だ」と話す。

この週末は多彩な作品が観客を集めた。「ズートピア2」は前週比35%増の2000万ドルを稼ぎ、2位に入った。世界市場での興収は14億ドルに達し、今年2番目のヒット作となっている。

デルガラベディアン氏は「ズートピア2」について年末商戦の「MVP」だと述べ、PG指定作品が今年は28億7000万ドルを稼ぎ、PG13指定作品を上回った点を指摘した。

3位は、ティモシー・シャラメ主演のスポーツコメディー「マーティ・シュプリーム 世界をつかめ」で1750万ドルを記録した。SNSでの話題の高まりが追い風となり、観客の3分の1が25歳未満だったという。

ニューヨークとロサンゼルスの6館で公開された後、賞レースやネット上の注目を背景に、2600を超える劇場で公開され興行的な成功を収めた。

4位は「ザ・ハウスメイド（原題）」で1540万ドル。1997年公開の「アナコンダ」をリメイクした「アナコンダ」が1450万ドルで5位に入った。

オンライン映画チケット販売サイト「ファンダンゴ」のショーン・ロビンズ氏によると、今年のクリスマスシーズンの興行成績は2020年以来最高だった。ロビンズ氏は、クリスマス前後に公開された大作7本のほとんどが期待通りかそれ以上の成績を収めたとし、新型コロナ流行後では珍しいと指摘した。