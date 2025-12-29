ＴＢＳで２９日朝から大ヒットドラマの一挙放送（関東ローカル）が始まり、ネットが沸いた。

Ｘ（旧ツイッター）では「一気見放送、見始めたら止まらない」「結末知ってても面白い！」とネット民も思わずくぎ付け。２０２４年１月期に放送され、「ふてほど」の略称が同年の新語・流行語大賞に選ばれるなど、大きな話題となった連続ドラマ「不適切にもほどがある！」だ。この日に加えて３０、３１日と３日間にわたって再放送する。

俳優・阿部サダヲ演じる昭和に生きる中学の体育教師・小川市郎が２０２４年にタイムスリップし、コンプライアンスでがんじがらめになった世界で時代錯誤な振る舞いをする中で、現代に生きる人たちに考えるきっかけを与えていくコメディー。来年１月４日にスペシャルドラマが放送される。ネットは「不適切にもほどがある好きだから嬉（うれ）しくてまたみてる！」「ふてほど大好きで何回も観てます」「年末年始の再放送ドラマってなぜか観ちゃうよね」と歓喜。

同作は昨年の暮れにも２日間にわたって一挙放送しており、「ふてほどって去年も一挙放送してなかったっけ」「ふてほど去年の年末もやってたような…別に嫌いじゃないけど２年連続は強気やな」といった感想も寄せられた。