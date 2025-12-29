「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日正午現在で三井金属<5706.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



２９日の東証プライム市場で、三井金属が５日ぶりに反発。同社の株価は昨年末に比べ３．８倍の水準にあり、２５年の大化け銘柄となった。非鉄大手である同社はＡＩ向けデータセンターのサーバーなどに使われる「ＶＳＰ」と呼ばれる銅箔の需要が拡大しており、ＡＩ関連株物色の流れに乗った。株価は１１月に２万１２３０円の最高値をつけた後は、一服局面にあるが、銅などの価格は上昇基調にあり再人気化の期待も膨らんでいる。ただ、足もとでは高値警戒感も台頭している様子だ。



