「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２９日午後１時現在で東邦亜鉛<5707.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



東邦鉛は１５０円高のストップ高カイ気配に張り付いている。金（ゴールド）にとどまらず世界的な貴金属市況や非鉄市況の上昇が顕著となっており、ここにきて金価格と比較して相対的に価格の水準訂正が遅れていた銀に投資資金の攻勢が強まっている。指標銘柄である純銀上場信託（現物国内保管型）<1542.T>と純金上場信託（現物国内保管型）<1540.T>のチャートの相違が、現在のホットマネーの動向に反映されている。そのなか、同社は鉛及び銀製錬の大手で、特に収益感応度に占める銀のウエートが大きいとされ、上値を見込んだ短期筋攻勢の対象となっている。株式需給面では、足もとの業績が低調であることで貸株市場を通じた空売りが積み上がっていた。これが一気に巻き戻し（ショートカバー）が入ったことで、踏み上げ相場の様相を呈している。



出所：MINKABU PRESS