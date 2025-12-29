山下美月がInstagramで、帽子からスカートまで真っ白カラーで統一したコーディネートのディズニーショットを披露した。

【写真】山下美月「2025 ディズニー納め（極寒）」ホワイトコーデなど①～③

■キラキラ夜景に映えるロングスカートまで真っ白なコーデ

山下は「2025 ディズニー納め （極寒）」と添えて、東京ディズニーランドの「ベイマックスのハッピーライド」の前で、ベイマックスのぬいぐるみを持ち、ベイマックスの帽子をすっぽり被り、モコモコのアウターも真っ白な、温かそうなベイマックス愛溢れるコーディネートでニッコリ。

さらに、抱いたベイマックスを見つめながら歩く上からアングルの写真やモコモコのバッグに揺れるリーナ・ベルのぬいぐるみにも注目の満面ピースショット、ベイマックスの帽子を被ったまま屋外テラス席で麺をすする写真も公開されている。

またキラキラ輝くディズニーの夜景を背にした全身ショットも。スカートまで真っ白にまとめていることがわかる。

■2025年の年始には3年連続元旦ディズニーを報告

山下はたびたびディズニーショットを公開しており、2025年の年始には3年連続で元旦ディズニーを満喫したことを報告。さらに2025年7月にも東京ディズニーシーでのプライベートショットを披露している。