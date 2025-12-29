24歳・MBS河西美帆アナ、結婚を報告 左手薬指に指輪…『オールザッツ漫才』で“金髪”姿披露
MBSの河西美帆アナウンサー（24）が29日までに、結婚したことが分かった。23日に放送されたMBSラジオ『上泉雄一のええなぁ！』で報告した。
【写真】薬指に指輪がキラリ！ 『オールザッツ漫才』で“金髪”姿を披露した河西美帆アナ
パーソナリティーの上泉雄一アナウンサー（56）から「『ええなぁ！』火曜日パートナー・河西美帆から一つ、皆さまにお知らせがございまして」と話題を振られた河西アナは「私事で大変恐縮なんですが、先日、結婚いたしました」と発表。上泉アナは「おめでとうございます」と祝福した。
番組の冒頭や終盤でもないタイミングとなったが、それについて上泉アナは「どうしてこのタイミングでお伝えするかと言うと、この後、『ええなぁ!国民投票』の中で、結婚に関する話題をいたしますので、どうしても避けて通れないということになりまして」と説明した。
また上泉アナから「いつ婚姻届。出しはったんや？」と聞かれた河西アナは、「先週の木曜日に」と明かした。さらに「え？いくつだっけ？」と聞かれると、「24（歳）ですね。早い？」と返答。上泉アナは「24（歳）かあ。早い。でも、いまウチの若手のアナウンサーも早くから結婚してますからね」と言い、河西アナも「まあ、そうですねえ」と相づち。最後に2人で「今後とも、よろしくお願いいたします」と声をそろえてあいさつした。
28日深夜から29日早朝にかけて放送されたMBSの年末恒例生放送お笑い特番『オールザッツ漫才2025』にも金髪のウィッグを被り、青色のドレス姿で出演した河西アナ。その左手の薬指には指輪が光っていた。
河西アナは2001年5月25日、兵庫県出身。関西学院大学を卒業し、2024年にMBS入社。趣味は掃除、収納。特技は４歳から始めたクラシックバレエのほか、チアダンス、着付け。
