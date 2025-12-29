40Âå¸åÈ¾¤Î¤ª¤¸¤µ¤óÈ©¤Ë¤Ç¤¤¿¥·¥ß¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤É¤¦¤Ê¤ë?
¥·¥ß¤È´â¤ÏÆ±¤¸¥á¥«¥Ë¥º¥à¡Ä¡Ä!? Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥¤¥Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â
²ÃÎð¤ËÈ¼¤¤¡¢´é¤Î¥·¥ß¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¥·¥ß¤Ï¾Ã¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«? (47ºÐ¡¦²ñ¼Ò°÷)
¨¡¨¡²ÃÎð¤ËÈ¼¤Ã¤Æ´é¤Ë¥·¥ß¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ËÇº¤àÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¥ß¤Ã¤Æ¡¢²¿¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦? ¤É¤¦¤·¤Æ¥·¥ß¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ä¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¤â°ìÈÌÅª¤Ê¥·¥ß(Ï·¿ÍÀ¿§ÁÇÈÃ)¤Ï¼Â¤Ï¡ÖÎÉÀ¼ðáç¡×¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¡£ºÙË¦¤¬¥¨¥é¡¼¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÎÉÀ¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÙË¦¤ÎÁý¿£¥¨¥é¡¼¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¤¬¤ó¤È¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ç³°Àþ¤Ê¤É¡¢ËèÆüÈ©¤¬»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÙË¦¤¬Ê¬Îö¤·¤Æ¤¤¤¯ºÝ¤Ë¥¨¥é¡¼¤òµ¯¤³¤¹¡£DNA¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥á¥é¥Ë¥ó¤Î¿§ÁÇ¤òÎ¯¤á¹þ¤àºÙË¦¤¬Áý¿£¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
´â¤È¤Î°ã¤¤¤ÏÂ¾¤ËÅ¾°Ü¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÃã¿§¤Î¥¤¥Ü¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°å³ØÅª¤Ë¤Ï¡Ö»éÏ³À³Ñ²½¾É¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ß¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢°Û¾ï¤òµ¯¤³¤·¤¿ºÙË¦¤¬Áý¿£¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ìµ¯¤³¤ë¾É¾õ¤Ç¤¹¡£´â¤Î¤è¤¦¤Ë·ò¹¯Èï³²¤âÅ¾°Ü¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç¾æÉ×¤È¤¤¤¨¤ÐÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¸«¤¿ÌÜ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¥±¥¢¤¹¤ë¡¢¼£ÎÅ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ç¾Ã¤¨¤ë¥·¥ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
ÃËÀ¤Î¾ì¹ç¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ç¾Ã¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÎÈÃ(¤«¤ó¤Ñ¤ó)¤Ï¡¢¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢½ù¡¹¤ËÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥·¥ß¤òºî¤ë¥¨¥é¡¼¤òµ¯¤³¤·¤¿ºÙË¦¤¬Áý¿£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¥·¥ß¤òºî¤ë¥·¥°¥Ê¥ë¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Çµ¯¤³¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Ð¤«¤¹¤â¤½¤ÎÈÏ°Ï¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ï·¿ÍÀ¿§ÁÇÈÃ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥·¥ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£»ÔÈÎÌô¤Ç¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¥·¥ß¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£´ÎÈÃ¤Ê¤Î¤«Ï·¿ÍÀ¿§ÁÇÈÃ¤Ê¤Î¤«¡¢°åÎÅÅªÃÎ¼±¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥·¥ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢ÈþÇò²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë¤è¤ê¤â¡¢°å»Õ¤Ë¿ÇÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¤Ê¤É¾É¾õ¤Ë±þ¤¸¤¿¼£ÎÅ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º¥ì¡¼¥¶¡¼ÈñÍÑ¤ÎÁê¾ì¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Îã¤¨¤ÐÄ¾·Â1¥»¥ó¥Á¤°¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ò¤È¤Ä1Ëü¡Á3Ëü±ßÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¡£¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿§ÁÇÄÀÃå¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ëµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤È¿±þ¤Ç¤¹¡£¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¤Ï¡¢¥¨¥é¡¼¤òµ¯¤³¤·¤¿ºÙË¦¤Ë¥ì¡¼¥¶¡¼¤òÅö¤Æ¤ÆÇË²õ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¤òÅö¤Æ¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë±ê¾É¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿§ÁÇÄÀÃå¤ÏÁá¤±¤ì¤Ð1¡Á2¥«·î¤Ç¾Ã¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂçÂÎ¡¢È¾Ç¯¤«¤é1Ç¯¤«¤±¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¿§ÁÇÄÀÃå¤Ç¥·¥ß¤¬Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Îã¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¿§ÁÇÄÀÃå¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤µ¤é¤ËÆü¾Æ¤±¤ò¤¹¤ë¤ÈÄ¹°ú¤¯¡¢¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ï°å»Õ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µÕ¤Ë¡ÖÇòÈ´¤±¡×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥·¥ß¤¬¼è¤ì¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³Æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼å¤¤½ÐÎÏ¤Ç²¿²ó¤«¤ËÊ¬¤±¤¿¤ê¡¢Á°½èÃÖ¤È¤·¤Æ¤·¤Æ¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¤ò2¥«·î°û¤ó¤Ç¡¢ÂÎ¤Ë¥·¥ß¤¬¤Ç¤¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¤Î¹©É×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤¬³Æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÏÓ¤Î¸«¤»½ê¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¤âËüÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
Æü»±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¾È¤êÊÖ¤·¤ËÃí°Õ! ¼Â¤Ï²°Æâ¤Ç¤â¡Ä?
¥·¥ßÂÐºö¤ÇÆü»±¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¾È¤êÊÖ¤·¤Ë¤É¤¦ÂÐºö¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ó¤Ê¥±¥¢¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«? (53ºÐ¡¦²ñ¼Ò°÷)
¨¡¨¡°ìÅÙ¥·¥ß¤¬½ÐÍè¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢·ë¹½ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¤½¤ÎÍ½ËÉ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ºòº£¤ÏÆü»±¤Ê¤É¤ò»È¤¦ÃËÀ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¡¹¤ÎÇº¤ß¤È¤·¤Æ¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¾È¤êÊÖ¤·ÂÐºö¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¾È¤êÊÖ¤·¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤Î¥Ó¥ë¤«¤é¤Î¾È¤êÊÖ¤·¡¢¤¢¤È¤ÏÀã¡¢³¤¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ð¤é¤Ä¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¾ÀÜ¤ÎÆüº¹¤·¤«¤é¼õ¤±¤ë»ç³°ÀþÎÌ¤ÎÌó30%¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤ºÌÜ¤Î¼þ¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤é¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¡£¾È¤êÊÖ¤·Í½ËÉ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ÂçÂÎ¤³¤ì¤ÇËÉ¤²¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢SPF¤Ï50¤°¤é¤¤¡£PA¤Ï¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü(4¥×¥é¥¹)¤°¤é¤¤¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡»ç³°ÀþÍ½ËÉ¤ÎÆü¾Æ¤±»ß¤á¤Ï¡¢»ç³°ÀþµÛ¼ýºÞ¤È¤¤¤¦¤¤¤ï¤æ¤ë»ç³°Àþ¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤È¡¢»ç³°Àþ»¶ÍðºÞ¤Ê¤É¤Î»ç³°Àþ¤òÈ¿¼Í¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÛ¼ýºÞ¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈ©¤¬¤«¤Ö¤ì¤¿¤ê¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ï¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢È©¤Ø¤ÎÆëÀ÷¤ß¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë»¶ÍðºÞ¤Î¾ì¹ç¡¢»ç³°Àþ¤òÈ¿¼Í¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇòÉâ¤¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÈ©¤¬¼å¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¤é¡¢µÛ¼ýºÞÉÔ»ÈÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿É½¼¨¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤òÁª¤ó¤ÀÊý¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£ÇòÉâ¤¤¹¤ë¤Î¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢µÛ¼ýºÞ¤È»¶ÍðºÞ¤¬Ê»ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£¤Î°å³ØÅª¤Ê´ðËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µÛ¼ýºÞ¤ÏÈ©¼Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¨¡¨¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥·¥ßÍ½ËÉ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¡¢º£¸½ºß¥·¥ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌýÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¥·¥ß¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Í½ËÉ¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¤«?
Í½ËÉ¤¹¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤â¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¥·¥ß¤¬¸½¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£»Ï¤á¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Öº£¤«¤é¡×¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨²°Æâ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤Êý¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢²°Æâ¤Ç¤Î¾È¤êÊÖ¤·¡¢Áë¤«¤é¤Î»ç³°Àþ¤Ê¤É¤Ç¡¢ÈéÉæ¤Ï³Î¼Â¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤«¤é¤Ç¤â»ç³°Àþ¤ä¤½¤Î¾È¤êÊÖ¤·¤Ê¤É¤òËÉ¤®¡¢ÈéÉæ¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ê¤É¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¹¥¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹ ÈéÉæ²Ê°å Ô¤»³¾°¶âÂô°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÆüËÜ°å²ÊÂç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡ÈéÉæ²Ê¤ËÆþ¶É¤·ÈéÉæ²Ê¡¦ÈéÉæ³°²Ê¡¦¥ì¡¼¥¶¡¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿ÇÎÅ¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯¤Ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢¿·¶¶±¡¤ò³«±¡¡£¸½ºß¤Ï¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢´Æ½¤°å¤È±ÊÊ¡¥¹¥¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯(¸½¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¹¥¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯)¤Î±¡Ä¹¤òÌ³¤á¡¢¡ÉÈþ¤Î¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°áÎØ¿¸°ì ¤¤Ì¤ï ¤·¤ó¤¤¤Á ¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ²È¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¸å¤Ëµ¢¹ñ¡£»¨»ï¡ÖTV¥¬¥¤¥É¡×¡Ö¥á¥ó¥º¥Ê¥Ã¥¯¥ë¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡ÖORICON NEWS¡×¡Ö½µ´©½÷ÀPRIME¡×¤Ê¤É¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¸ø¼°HP¡¢¥á¥ë¥Þ¥¬¡ÖJEN¡×¡¢½ñÀÒ¡Ö¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤ÎÉÝ¤¤ÏÃ¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤È¤¤¤ï¤»¤ëÅìµþÁªÈ´¥°¥ë¥á2014¡×¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î¤¤¤«¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¡×(¥Í¥¿Äó¶¡)¡¢À©ºî²ñ¼Ò¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ´ë²è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
