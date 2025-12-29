日テレ岩田絵里奈アナ、幼少期ショットが「天使すぎる」「目が大きくてクリクリ」と話題
【モデルプレス＝2025/12/29】日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが12月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。幼少期の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳日テレ美人アナ「目が大きくてクリクリ」幼少期ショット
岩田は、ファンからの「ハーフですか？」という質問に対し「違いますよんっ！片付けしてて昨日見つけた写真笑」と綴り、自身の幼少期の写真を公開。大きな瞳が印象的な、愛らしい姿を披露した。
この投稿には「可愛すぎてびっくり」「透明感が溢れてる」「天使すぎる」「完成度すごい」「面影がある」「目が大きくてクリクリ」「子供の頃から華やか」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆岩田絵里奈アナ、天使すぎる幼少期ショット公開
◆岩田絵里奈アナの投稿に反響
