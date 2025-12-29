「今日好き」“りんはな”りんか＆植野花道カップル、交際29ヶ月報告 “ハートショット”に「オシャレ」「憧れの2人」の声
【モデルプレス＝2025/12/29】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していたりんかが12月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。恋人の植野花道との交際29ヶ月記念投稿が話題になっている。
【写真】「今日好き」日本一のイケメン高校生カップル「オシャレ」29ヶ月記念ショット
りんかは「29months」と記し、恋人である植野のアカウントを添えて1枚の写真を投稿。壁に映し出された影で、2人が協力して大きなハートマークを作っている幻想的でロマンチックなショットを披露した。
この投稿には「29ヶ月おめでとう」「ずっと憧れの2人」「影でハート作るのオシャレすぎる」「りんはなの安定感すごくて安心する」「末永くお幸せに」「2人の空気感が大好き」といった祝福の声が多数寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかと植野は「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
◆りんか、植野花道との交際29ヶ月を報告
◆りんかの投稿に反響
