第70回有馬記念

中央競馬の一年の総決算、G1第70回有馬記念は28日、中山芝2500メートルで行われ、3番人気ミュージアムマイル（牡3、高柳大）が制した。レース後、競馬ファンの間である「サイン」が話題になっている。

そのサインは「ザ・ロイヤルファミリー」だ。今月まで放送されたTBS系の競馬ドラマで大きな話題を呼んだ。有馬記念はその年の世相を表す決着も少なくなく、戦前から競馬ファンの間で予想されてきた。

有馬記念当日、スタンド上層の客席には俳優の妻夫木聡と、女優の松本若菜がいた。2人は同ドラマに出演。妻夫木は作中で「栗須栄治（くりす・えいじ）」を演じた。

そして、勝ったミュージアムマイルの鞍上はクリスチャン・デムーロ。なんと「クリス」被りが発生していた。気づいたファンは仰天。Xには「栗須さんが来てたから『クリスチャン』…ってコト！？」「クリスチャン（栗須ちゃん）っていうの見つけて笑った」「『クリスチャン（デムーロ）＝栗須（栄治）ちゃん』説唱えてる人いて腹痛い」「なんで気がつかなかった…」「そういう事か！！！（えぇ…）」など爆笑のコメントが書き込まれた。



