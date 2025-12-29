背中で魅せるバズ・ライトイヤーデザイン！ベルメゾン ディズニー＆ピクサー「中わた入りブルゾン」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、背中の刺繍がインパクト抜群な、ディズニー＆ピクサーデザイン「中わた入りブルゾン」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー＆ピクサー「中わた入りブルゾン」バズ・ライトイヤー
© Disney / Pixar
価格：14,900円（税込）
サイズ：M、L
前：中央ファスナー、左右ポケット（ドットボタン留め）
左袖：ファスナーポケット、飾りフラップ
裏地付き
生地：【表地】＜織物＞ポリエステル100％（ツイル）、【裏地】＜織物＞ポリエステル100％（タフタ）、【中わた】ポリエステル100％、リブ部分：＜カットソー＞ポリエステル98％、ポリウレタン2％（リブ）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズに登場する人気キャラクター「バズ・ライトイヤー」デザインのブルゾン。
カッコイイのはもちろん、中わた入りで程よくボリュームがあって暖かいのも魅力のひとつです！
背中には「バズ・ライトイヤー」の雄姿が刺繍で表現されています☆
大きな刺繍が存在感たっぷりで、ファンにはたまらない一着です。
前後左右どこから見てもオシャレ！
細部まで楽しめる、こだわりのデザインになっています。
左袖のファスナーポケットには引手タグが施されアクセントに◎
グリーンのタグを引くと、リップクリームなどのちょっとした小物の入るポケットが開きます。
左袖にはさらに「バズ・ライトイヤー」の通信機をイメージしたフラップも！
ギミック付きのユニークな仕様になっています。
＜素材アップ＞
表は光沢のあるツイル素材を使用。
パンツスタイルはもちろん、スカートスタイルとも相性バッチリ。
袖口と裾は伸縮するリブニット素材を使用しているので、まくりやすく、風が入るのも防いでくれます。
様々なコーディネートが楽しめそう。
背中の刺繍がインパクト抜群な、ディズニー＆ピクサーデザイン「中わた入りブルゾン」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
