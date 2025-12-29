ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、背中の刺繍がインパクト抜群な、ディズニー＆ピクサーデザイン「中わた入りブルゾン」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー＆ピクサー「中わた入りブルゾン」バズ・ライトイヤー

© Disney / Pixar

価格：14,900円（税込）

サイズ：M、L

前：中央ファスナー、左右ポケット（ドットボタン留め）

左袖：ファスナーポケット、飾りフラップ

裏地付き

生地：【表地】＜織物＞ポリエステル100％（ツイル）、【裏地】＜織物＞ポリエステル100％（タフタ）、【中わた】ポリエステル100％、リブ部分：＜カットソー＞ポリエステル98％、ポリウレタン2％（リブ）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズに登場する人気キャラクター「バズ・ライトイヤー」デザインのブルゾン。

カッコイイのはもちろん、中わた入りで程よくボリュームがあって暖かいのも魅力のひとつです！

© Disney / Pixar

背中には「バズ・ライトイヤー」の雄姿が刺繍で表現されています☆

大きな刺繍が存在感たっぷりで、ファンにはたまらない一着です。

© Disney / Pixar

前後左右どこから見てもオシャレ！

細部まで楽しめる、こだわりのデザインになっています。

© Disney / Pixar

左袖のファスナーポケットには引手タグが施されアクセントに◎

© Disney / Pixar

グリーンのタグを引くと、リップクリームなどのちょっとした小物の入るポケットが開きます。

© Disney / Pixar

左袖にはさらに「バズ・ライトイヤー」の通信機をイメージしたフラップも！

ギミック付きのユニークな仕様になっています。

© Disney / Pixar

＜素材アップ＞

表は光沢のあるツイル素材を使用。

© Disney / Pixar

パンツスタイルはもちろん、スカートスタイルとも相性バッチリ。

袖口と裾は伸縮するリブニット素材を使用しているので、まくりやすく、風が入るのも防いでくれます。

様々なコーディネートが楽しめそう。

背中の刺繍がインパクト抜群な、ディズニー＆ピクサーデザイン「中わた入りブルゾン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

