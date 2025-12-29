躍動感あるリアルなフィギュア！セガプライズ「MARVEL Luminasta “ヴェノム〜キング・イン・ブラック〜”」
ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。
今回は全国のゲームセンターなどに2025年12月25日より順次投入される、「MARVEL Luminasta “ヴェノム〜キング・イン・ブラック〜”」を紹介します！
セガプライズ「MARVEL Luminasta “ヴェノム〜キング・イン・ブラック〜”」
投入時期：2025年12月25日より順次
サイズ：全長約21×30cm
種類：全1種（ヴェノム）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
「MARVEL」キャラクター「ヴェノム」のフィギュアが、セガオリジナルブランド“Luminasta（ルミナスタ）”から登場！
マーベル・コミック『キング・イン・ブラック』の迫力ある「ヴェノム」の姿が忠実に再現されています。
作中でも使用していた巨大な斧を振りかざす、雄々しい姿を全長約21×30センチで立体化。
迫力のあるポージングと圧倒的なボリューム、
そして「シンビオート」の細かいテクスチャがポイントです。
長い舌をのぞかせながら口を開く『キング・イン・ブラック』の「ヴェノム」がかっこいい！
「ヴェノム」ファン必見の、リアルで躍動感あるフィギュアとなっています！
大きな斧を振り回して戦う、大迫力の「ヴェノム」のフィギュア。
セガプライズの「MARVEL Luminasta “ヴェノム〜キング・イン・ブラック〜”」は、全国のゲームセンターなどにて、2025年12月25日より順次投入予定です。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 躍動感あるリアルなフィギュア！セガプライズ「MARVEL Luminasta “ヴェノム〜キング・イン・ブラック〜”」 appeared first on Dtimes.