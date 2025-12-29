セガプライズ「MARVEL　Luminasta　“ヴェノム〜キング・イン・ブラック〜”」

ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は全国のゲームセンターなどに2025年12月25日より順次投入される、「MARVEL　Luminasta　“ヴェノム〜キング・イン・ブラック〜”」を紹介します！

 

セガプライズ「MARVEL　Luminasta　“ヴェノム〜キング・イン・ブラック〜”」

 

 

投入時期：2025年12月25日より順次

サイズ：全長約21×30cm

種類：全1種（ヴェノム）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

 

「MARVEL」キャラクター「ヴェノム」のフィギュアが、セガオリジナルブランド“Luminasta（ルミナスタ）”から登場！

 

 

マーベル・コミック『キング・イン・ブラック』の迫力ある「ヴェノム」の姿が忠実に再現されています。

 

 

作中でも使用していた巨大な斧を振りかざす、雄々しい姿を全長約21×30センチで立体化。

 

 

迫力のあるポージングと圧倒的なボリューム、

 

 

そして「シンビオート」の細かいテクスチャがポイントです。

 

 

長い舌をのぞかせながら口を開く『キング・イン・ブラック』の「ヴェノム」がかっこいい！

 

 

「ヴェノム」ファン必見の、リアルで躍動感あるフィギュアとなっています！

 

大きな斧を振り回して戦う、大迫力の「ヴェノム」のフィギュア。

セガプライズの「MARVEL　Luminasta　“ヴェノム〜キング・イン・ブラック〜”」は、全国のゲームセンターなどにて、2025年12月25日より順次投入予定です。

