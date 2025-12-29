ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年12月19日から全国のゲームセンターなどに順次展開される、「NHKいないいないばあっ！ ワンワン＆ぽぅぽ＆まぁるのぬいぐるみ 〜WINTER〜」を紹介します！

セガプライズ「NHKいないいないばあっ！ ワンワン＆ぽぅぽ＆まぁるのぬいぐるみ 〜WINTER〜」

投入時期：2025年12月19日より順次

サイズ：ワンワン 全長約22×8×15cm／ぽぅぽ 全長約15×8×12cm／まぁる 全長約11×7×11cm

種類：全3種（ワンワン、ぽぅぽ、まぁる）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズが展開する、NHK Eテレで放映中の子どもたちに大人気のTV番組『いないいないばあっ！』グッズ。

2025年12月のラインナップとして「NHKいないいないばあっ！ ワンワン＆ぽぅぽ＆まぁるのぬいぐるみ 〜WINTER〜」が展開されます。

マフラーやぼうしがキュートな「ワンワン」「ぽぅぽ」「まぁる」が登場。

カラフルな装いに身を包んだ、冬ならではのデザインです。

いっしょに冬のお散歩に行きたくなるぬいぐるみです☆

冬の装いがかわいい「ワンワン」たちのぬいぐるみ。

「NHKいないいないばあっ！ ワンワン＆ぽぅぽ＆まぁるのぬいぐるみ 〜WINTER〜」は、2025年12月19日より、全国のゲームセンターなどにて順次展開予定です。

