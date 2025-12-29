冬支度をしたワンワン＆ぽぅぽ＆まぁるのぬいぐるみ！セガプライズ『NHKいないいないばあっ！』グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は、2025年12月19日から全国のゲームセンターなどに順次展開される、「NHKいないいないばあっ！ ワンワン＆ぽぅぽ＆まぁるのぬいぐるみ 〜WINTER〜」を紹介します！
セガプライズ「NHKいないいないばあっ！ ワンワン＆ぽぅぽ＆まぁるのぬいぐるみ 〜WINTER〜」
投入時期：2025年12月19日より順次
サイズ：ワンワン 全長約22×8×15cm／ぽぅぽ 全長約15×8×12cm／まぁる 全長約11×7×11cm
種類：全3種（ワンワン、ぽぅぽ、まぁる）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズが展開する、NHK Eテレで放映中の子どもたちに大人気のTV番組『いないいないばあっ！』グッズ。
2025年12月のラインナップとして「NHKいないいないばあっ！ ワンワン＆ぽぅぽ＆まぁるのぬいぐるみ 〜WINTER〜」が展開されます。
マフラーやぼうしがキュートな「ワンワン」「ぽぅぽ」「まぁる」が登場。
カラフルな装いに身を包んだ、冬ならではのデザインです。
いっしょに冬のお散歩に行きたくなるぬいぐるみです☆
冬の装いがかわいい「ワンワン」たちのぬいぐるみ。
「NHKいないいないばあっ！ ワンワン＆ぽぅぽ＆まぁるのぬいぐるみ 〜WINTER〜」は、2025年12月19日より、全国のゲームセンターなどにて順次展開予定です。
