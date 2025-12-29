ディズニー スティッチ　ぬいぐるみ　〜イトコ〜

セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年12月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニー スティッチ」　ぬいぐるみ　〜イトコ〜を紹介します☆

 

セガプライズ「ディズニー スティッチ」　ぬいぐるみ　〜イトコ〜

 

 

登場時期：2025年12月25日より順次

サイズ：全長約9×8×15cm

種類：全4種（ディズニー スティッチ、エンジェル、ルーベン、リロイ）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

 

セガプライズから、「リロ・アンド・スティッチ」シリーズに登場するキャラクターたちのぬいぐるみが登場！

主人公「ディズニー スティッチ」をはじめ、個性豊かなイトコたちがラインナップされます。

キャラクターたちの異なるポーズも注目ポイント。

全長約9×8×15cmでデザインされた、デスクや棚などに飾りやすいサイズ感も魅力的です。

 

ディズニー スティッチ

 

「ディズニー スティッチ」のぬいぐるみ。

ちょこんとお座りをし、両手を地面についたポージングがかわいい☆

トレードマークでもあるピンと伸びた耳も目をひきます。

 

エンジェル

 

キュートなピンクのエイリアン「エンジェル」のぬいぐるみ。

両頬に手をあてたラブリーなポーズが愛らしさ満点！

「ディズニー スティッチ」とペアでコレクションしたくなるプライズです。

 

ルーベン

 

「ルーベン」のぬいぐるみ。

黄色の体にコロンしたフォルムがチャーミング！

どっしりと座った姿にも癒やされます。

 

リロイ

 

真っ赤な体がインパクト抜群な「リロイ」のぬいぐるみ。

両手を高くあげたポーズにも迫力があります。

特徴的な黄色い歯を出した表情も「リロイ」ならでは☆

 

「スティッチ」とイトコがラインナップされるユニークなぬいぐるみシリーズ。

セガプライズの「ディズニー スティッチ」　ぬいぐるみ　〜イトコ〜は、2025年12月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

