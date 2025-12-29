お座りポーズのエンジェル・ルーベン・リロイたち！セガプライズ「ディズニー スティッチ」 ぬいぐるみ 〜イトコ〜
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年12月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニー スティッチ」 ぬいぐるみ 〜イトコ〜を紹介します☆
セガプライズ「ディズニー スティッチ」 ぬいぐるみ 〜イトコ〜
登場時期：2025年12月25日より順次
サイズ：全長約9×8×15cm
種類：全4種（ディズニー スティッチ、エンジェル、ルーベン、リロイ）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、「リロ・アンド・スティッチ」シリーズに登場するキャラクターたちのぬいぐるみが登場！
主人公「ディズニー スティッチ」をはじめ、個性豊かなイトコたちがラインナップされます。
キャラクターたちの異なるポーズも注目ポイント。
全長約9×8×15cmでデザインされた、デスクや棚などに飾りやすいサイズ感も魅力的です。
ディズニー スティッチ
「ディズニー スティッチ」のぬいぐるみ。
ちょこんとお座りをし、両手を地面についたポージングがかわいい☆
トレードマークでもあるピンと伸びた耳も目をひきます。
エンジェル
キュートなピンクのエイリアン「エンジェル」のぬいぐるみ。
両頬に手をあてたラブリーなポーズが愛らしさ満点！
「ディズニー スティッチ」とペアでコレクションしたくなるプライズです。
ルーベン
「ルーベン」のぬいぐるみ。
黄色の体にコロンしたフォルムがチャーミング！
どっしりと座った姿にも癒やされます。
リロイ
真っ赤な体がインパクト抜群な「リロイ」のぬいぐるみ。
両手を高くあげたポーズにも迫力があります。
特徴的な黄色い歯を出した表情も「リロイ」ならでは☆
「スティッチ」とイトコがラインナップされるユニークなぬいぐるみシリーズ。
セガプライズの「ディズニー スティッチ」 ぬいぐるみ 〜イトコ〜は、2025年12月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
