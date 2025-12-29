『M-1』3位のエバース町田、母に借金250万円→返済へ帰省も意外な反応
TBS系バラエティー『ほったらかし警察24時〜2025年やり残したこと一斉取締りSP〜』が、きょう29日に放送される（後4：30）。日本中の“ほったらかし”を取り締まり、解決へと導く番組の第2弾。バナナマンの日村勇紀とオードリーの春日俊彰がMCを務め、スタジオゲストの浮所飛貴（ACEes）、野呂佳代、藤本美貴がスタジオで一緒に捜査を見届ける。
【写真】似合ってる！ともに笑顔を見せる春日＆日村
『M-1グランプリ』に2年連続で決勝進出し、今年は3位に輝いたエバースの町田和樹は、母親に250万円の借金があることを告白。返済するために実家へ帰省するが、母親からは意外な反応が。
さらに、野田クリスタル（マヂカルラブリー）は「20年以上、母親名義の携帯電話を使っている」というほったらかしを解決するため携帯ショップに連行され、衝撃の展開を迎えることに。
【写真】似合ってる！ともに笑顔を見せる春日＆日村
『M-1グランプリ』に2年連続で決勝進出し、今年は3位に輝いたエバースの町田和樹は、母親に250万円の借金があることを告白。返済するために実家へ帰省するが、母親からは意外な反応が。
さらに、野田クリスタル（マヂカルラブリー）は「20年以上、母親名義の携帯電話を使っている」というほったらかしを解決するため携帯ショップに連行され、衝撃の展開を迎えることに。