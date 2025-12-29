経年劣化、カビの発生、再生機の減少…“絶滅危機”のビデオテープ救出 家族のあの頃などよみがえる あす30日放送
“絶滅危機”ビデオテープ救出番組の第2弾『さよならビデオ PART2』が、東海テレビであす30日に放送される（後4：50〜5：45 ※東海ローカル）。MCは、霜降り明星・せいや。さらに、鈴木愛理がゲスト出演する。
【写真】ビデオテープに残っていた記録を再生 せいや＆鈴木愛理が見守る
経年劣化、カビの発生、再生機の減少などで、VHS・8ミリ・ミニDVなどに危機が迫り、昭和から平成にかけて撮影されたビデオが、二度と見られなくなるかもしれない。そこで、再生機を持った番組スタッフが現場へ急行するハートフルバラエティー。
再生ボタンを押した瞬間、忘れていた“あの頃”がよみがえる光景が話題となり、今回、年末特番として復活。舞台は、岐阜県岐阜市となる。
再生されるのは、「反発していた父との関係！32年前の『家族旅行』」、「亡き父の誕生日に…！『父が映る唯一のビデオ』」、「擦り切れるまで見た！あのビデオの真実は？『家族キャンプの1シーン』」、「55年ぶりに再生！『8ミリフィルム』が奇跡の復活！」。さらに、鈴木の持ち込みビデオもあるという。TVerで見逃し配信予定。
■霜降り明星せいや コメント
救出先が愛理さんの出身地・岐阜ということで、トークも盛り上がりました！前回、僕のビデオをDVDにしてもらったので、お正月に家族で見ます！この番組を見て「うちにもビデオあったな…」って探してくれたらうれしいです！ビデオ救出のご依頼、引き続きお待ちしています！
■鈴木愛理 コメント
収録、とても楽しかったです！会ったこともない方がビデオに映るのに、なぜか心がぽかぽかしちゃう素敵な番組でした。今回、私の生まれた岐阜が舞台だったので、「岐阜あるある」もぜひお楽しみください！
