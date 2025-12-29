【紅白リハ】ハンバート ハンバート、初出場も“自然体”崩さず「なるべく意気込まずにやりたい」
■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル2日目（29日、東京・渋谷 NHKホール）
現在放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌「笑ったり転んだり」を歌うハンバート ハンバート。初出場への心境を問われると、佐野遊穂は「たぶん（紅白出場は）最初で最後になると思います。なるべく緊張しないように……と思っているんですが、さっきも（リハーサルで）緊張しました（笑）」と笑顔を見せ、佐藤良成は「意気込まないように、というのが私たちにとっての意気込み。なるべく意気込まずにやりたい」と語り、終始リラックスした様子をうかがわせた。
【写真】「緊張した」と話すハンバート ハンバートのリハ模様
これまでの大みそかについては、「いつも友達と飲みながら紅白を見ていた」と振り返り、今年も変わらず友人を自宅に招く予定だという。「（自分たちのパフォーマンス中は）友達と子どもたちで宴会をしていると思います（笑）」と明かした。
ハンバート ハンバートは、1998年結成、佐野遊穂と佐藤良成によるデュオ。2人ともがメインボーカルを担当し、フォーク、カントリーなどをルーツにした楽曲と、別れやコンプレックスをテーマにした独自の詞の世界観を持つ。これまでに12枚のオリジナルアルバムを発表し、テレビ・映画・CMなどへの楽曲提供も多数。
本番当日は『ばけばけ』スペシャルステージと題して、主人公・松野トキ役の高石あかり（※高＝はしごだか）、後に夫となるヘブン役のトミー・バストウが応援に駆けつける。
紅組のトリは7年連続でMISIA、白組のトリをMrs. GREEN APPLEが務める。さらに、紅組と白組の対戦が終わったあと、特別企画として松田聖子が「青い珊瑚礁」を披露することも発表されている。
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）。放送100年の節目となる今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
