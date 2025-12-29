整形によって驚きの変貌を遂げた男性が「ななにー」のスタジオに再登場し、番組出演後に大手週刊誌から受けたという意外な取材エピソードを告白した。

【映像】整形費用300万円で“岩田剛典”になった男性のビフォーアフター

12月28日に配信された『ななにー 地下ABEMA』（ABEMA）の放送100回では、過去に大きな反響を呼んだ「激変さん」たちが登場しその後を語った。中でも注目を集めたのは、300万円の整形費用をかけて「波田陽区から三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典風」に激変したまさやさんである。前回の出演時には、みちょぱが「きれい！」、EXIT・兼近大樹が「カッコよ！」と絶賛し、その劇的なビフォーアフターがSNSでも大きな話題となっていた。

まさやさんは出演後の反響について、街中で声をかけられるようになったものの、一部のファンからは「元・波田陽区さんですよね？」と気まずそうに尋ねられるという切ないエピソードを披露。さらに、「文春オンライン」からインタビューの突撃を受けたという近況を明かした。

この告白に、りんたろー。は「一番怖いやつでしょ？」と即座に反応し、スタジオには驚きが広がった。しかし、内容はスキャンダルではなく、劇的な変化を遂げたきっかけや経緯を深掘りするポジティブなインタビューであった。まさやさんだけでなく、同じく番組に出演していた激変仲間のなこさんや、ひやニキさんも同様に取材を受けていたことが判明。

さらに、まさやさんは現在、神戸で経営しているエステ店の売り上げがアップしただけでなく、芸能事務所から「恋愛リアリティーショーに出ないか」とスカウトを受けたことも明かした。現在はその結果待ちであると語り、見た目の変化がビジネスや新たなキャリアへと確実に繋がっている様子を報告した。