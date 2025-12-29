2026年1月14日よりTOKYO MXほかで放送されるTVアニメ『【推しの子】』第3期の第2弾PVと中堅編ビジュアルが公開され、オープニング主題歌をちゃんみなが担当することが発表された。

参考：原菜乃華＝有馬かなが成立した理由 実写版『【推しの子】』で示した“磨き抜かれた真価”

集英社『週刊ヤングジャンプ』で連載された赤坂アカ・横槍メンゴによる人気漫画をアニメ化した『【推しの子】』は、伝説のアイドル・星野アイの死をめぐって、彼女の息子／娘であるアクアとルビーが芸能界の闇に触れていくサスペンスフィクション。

2024年に放送された第2期では、作中の2.5次元舞台「東京ブレイド」に出演したアクアの復讐心にフォーカスした「2.5次元舞台編」が描かれた。第3期では、かつての想い人・ゴローの死を知ったルビーの復讐の行方が描かれる。

公開されたPVでは、復讐のために芸能界で暗躍するルビーと、復讐は終わったと信じるアクアの周囲で、かな、あかね、MEMちょがそれぞれの葛藤を抱える様子が描かれる。

また、本作のオープニング主題歌が、ちゃんみなの「TEST ME」に決定。PV内では音源も初公開された。

第3期の開幕を描いた「中堅編ビジュアル」では、芸能界で羽ばたき、「中堅」となったキャラクターたちの姿が描かれている。

ちゃんみな コメント

お話をいただいて、「恨み」や「嫉妬」みたいなものと向き合った楽曲が作れたらと思いました。 自らを鼓舞するという意味でも「恨み」をテーマに、『【推しの子】』という作品と照らしあわせて書き下ろした楽曲です。 『【推しの子】』と一緒にぜひ、愛していただければと思います。（文＝リアルサウンド編集部）