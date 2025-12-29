アルビ退団の31歳キャプテン、新天地が決まる。地元クラブに帰還「自分のすべてを捧げる覚悟でいます」
アルビレックス新潟を契約満了で退団した堀米悠斗の移籍先が決まった。2025シーズンはキャプテンを務めた31歳DFの新天地は、かつて所属した地元の北海道コンサドーレ札幌。12月29日に発表された。
堀米は新潟を公式サイトで移籍を報告し、「地元である北海道の地で、第二の故郷新潟で学び、鍛えたすべてを出し尽くしてきます。新潟で支えてくれたすべての皆様に、今一度感謝の気持ちを伝えたいです。９年間ありがとうございました！」とコメントした。
また札幌を通じては、「もう一度、赤と黒の縦縞のユニフォームに袖を通すチャンスをいただけたことを、本当に嬉しく思います」とし、「このクラブが道民の皆様やサポーターの皆様に求められていることを理解し、それを表現できるよう自分のすべてを捧げる覚悟でいます。プレーで、日々の行動で、このチームに貢献しますので、ぜひもう一度熱い応援をよろしくお願いします」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
堀米は新潟を公式サイトで移籍を報告し、「地元である北海道の地で、第二の故郷新潟で学び、鍛えたすべてを出し尽くしてきます。新潟で支えてくれたすべての皆様に、今一度感謝の気持ちを伝えたいです。９年間ありがとうございました！」とコメントした。
また札幌を通じては、「もう一度、赤と黒の縦縞のユニフォームに袖を通すチャンスをいただけたことを、本当に嬉しく思います」とし、「このクラブが道民の皆様やサポーターの皆様に求められていることを理解し、それを表現できるよう自分のすべてを捧げる覚悟でいます。プレーで、日々の行動で、このチームに貢献しますので、ぜひもう一度熱い応援をよろしくお願いします」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集