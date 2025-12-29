¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¶â¡¦¿ÜºêÍ¥°á¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÉ×ºÊ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¡¢Âç¤Ã¤¤¤¤Ê¡×
Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¿ÜºêÍ¥°á¡Ê¢¨ºê¤Ï¤¿¤Ä¤µ¤¡ËÁª¼ê¤Ï12·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¸µ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°À¤³¦½÷²¦¤Î»³ËÜÀ»»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢À»»Ò¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ç¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹½êÂ°¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÁª¼ê¤â´Þ¤á¤¿¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ÜºêÍ¥°á¡¢¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡È¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Ç¼¤á¡É
¿Üºê¤µ¤ó¤ÏÀ»»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤ÇÂº·É¤¹¤ëÀ»»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÎý½¬¤â¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Äø¤Î¶¯¤µ¤Ç¤Þ¤¿Éüµ¢¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¾Ð¡¡¼¡¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤ÏÀ»»Ò¤µ¤ó¤ÎÉ¬»¦¥Ä¡¼¥ª¥ó¥ï¥ó¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤ï¤¡¡ÁÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Ç¼¤á¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡Á¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÉ×ÉØ¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤Æ¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¥í¥¹¸ÞÎØ¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¡¢Âç¤Ã¤¤¤¤Ê¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
Æ´¤ì¤Î¿Í¤È¤ÎÎý½¬¿Üºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö2025Ç¯¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Ç¼¤á¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Üºê¤µ¤ó¤ÈÀ»»Ò¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÁª¼ê¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£3¿Í¤È¤â¤¹¤Æ¤¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÆüËÜ¤Ç½÷²¦Éü³è18Æü¡Á21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ Å·¹ÄÇÕÁ´ÆüËÜ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Î½÷»Ò50kgµé¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¿Üºê¤µ¤ó¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¯¶â¥á¥À¥ëÏ¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¡¢ÎÞ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿ÜºêÁª¼ê¡£Ìó1Ç¯´Ö¤Î³èÆ°µÙ»ß´ü´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£»î¹ç¤Ç¸«»öÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
