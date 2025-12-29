「マジでアスリートですね」AK-69、“過去最高のコンディションを創る”過酷な筋トレ姿に絶賛の声「かっこいい」
ヒップホップアーティストのAK-69さんは12月29日、自身のInstagramを更新。2025年最後のトレーニング姿を披露しました。
【写真】AK-69のムキムキ姿
コメントでは、「撮って見せて自己満する。かっこいいよ！」「はい、かっこいいです」「AK校長！男らしいですね」「マジでアスリートですねお疲れ様でした」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「かっこいいよ！」「2025 Pilates and Athletes Training and Muscle Training 納め」とつづり、写真10枚と動画5本を載せているAK-69さん。タトゥーの入った腕が際立つトレーニング姿です。過酷なトレーニングに耐えられる、ムキムキの肉体であることが伝わってきます。「来年は午年で30周年 過去最高のコンディションを創る」とのことです。
「飴と鞭」11月15日の投稿でも「飴と鞭」と、厳しいトレーニング姿を公開していたAK-69さん。この時はおいしそうな料理も公開しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
