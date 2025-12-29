2025年（令和7年）の角界では、人気力士で石川県穴水町出身の遠藤が引退するという寂しいニュースもありましたが、津幡町出身の大の里は超がつくスピード出世で横綱に昇進しました。

大の里を筆頭に個性があふれる石川県出身の力士たちの2025年の土俵と2026年の活躍を占います。

「唯一無二」の横綱へ “休む勇気”を出した大の里

大関をわずか4場所で終え、2025年の夏場所後に横綱に昇進した大の里。

大関昇進に続き、横綱昇進のときも伝達式での口上には「唯一無二」の言葉を選びました。

新横綱の名古屋場所は11勝4敗に終わったものの、続く秋場所では13勝2敗で横綱として初の優勝。期待された九州場所の序盤は他を圧倒する相撲を見せましたが、千秋楽に休場するアクシデントに見舞われました。

優勝がかかる中、左肩の脱臼で「名誉ある撤退」を見せた大の里。

その決断については、師匠・二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）の苦い経験が生きていることは想像に難くないようです。

無理をした稀勢の里 「弟子には無理をさせない」決断は吉を出るか

二所ノ関親方は、場所後に大の里の地元、津幡町で開かれた講演会で、大の里の休場に触れていました。

親方自身、新横綱として迎えた2017年の春場所13日目に左肩を負傷したにもかかわらず残り2日は強行出場しました。見事優勝はしたものの、その後本調子には戻らず引退を早めた経験をしています。

大の里には、治療に専念しけがを乗り越えればさらに強くなると、今後への期待を込めていました。

大の里は、万全を期して本場所の土俵に臨むと思われます。大きな体をいかした押し相撲に加え、右差しや左からのおっつけなど技能も光る大の里本来の相撲が存分に見られるのか、試練を跳ね返す2026年の土俵に期待です。

8連敗のあと6連勝 「運も実力のうち」で幕内に“残った”欧勝海

2025年の九州場所が新入幕の場所となった、津幡町出身の欧勝海。

12月21日に地元で行われた化粧まわしの贈呈式に出席しました。“白星”を連想させる白鳥をモチーフにしたデザインの化粧まわしについて「初日からつけていきます」と即答した欧勝海、2026年初場所への決意を新たにしました。

新入幕の九州場所は初日に勝ったものの、2日目から8連敗で負け越しに。それでも、その後6連勝で7勝8敗の成績で終えました。

欧勝海「気持ちの面もありますけど、やっぱり幕内上がるとみんな強いので、なかなか自分の形にさせてもらえないというのが今回勉強になった」

幕内定着へ ファンが待望するのは大の里との結びでの対決

負け越し1点の成績だったこともあり、初場所も幕内に踏みとどまる欧勝海。

「運も実力のうち」になった新入幕の土俵でしたが、「しっかり稽古して、まずは幕内定着、そして三役目指して頑張っていきたい」と抱負を述べました。

近い将来、1学年上の先輩、大の里と結びの一番で戦うことを石川のファンは期待しています。

“初の各段優勝”も狙いたい 幕内復帰へ輝

2026年を十両で迎えるのが、七尾市出身の輝です。

2025年の春場所に陥落してからは、十両での土俵が続いています。

31歳ですが、まだ老け込む歳ではありません。ここ3場所は連続で勝ち越しをしているだけに、まだ自身経験のない各段優勝を十両の土俵で果たして幕内への返り咲きを果たしたいところです。

けがで序ノ口転落から関取狙う位置まで復帰 炎鵬

輝とは同級生の金沢市出身の炎鵬は、初場所は東幕下11枚目で臨みます。

首を故障し、2023年夏場所で途中休場してからは、翌名古屋場所からまる1年全休しました。2024年の名古屋場所で序ノ口まで番付を落とし復帰していました。

2025年は七尾市の巡業で元気な姿を見せていた炎鵬。夏場所と名古屋場所では負け越したものの（名古屋場所は途中休場）番付を着実に上げていて、初場所は全勝すれば関取復帰が叶う地位です。

親方になる資格 大きな意味を持つ“あとひと場所の関取”

炎鵬の関取復帰は、親方になる資格を有することになるという点からも大きな意味を持ちます。

年寄を襲名、つまり親方と呼ばれる立場になるには、「幕内・十両（関取）を通算30場所務める」というひとつの条件があります。

炎鵬はこれまで、幕内・十両を29場所在位しているので、あと1場所十両を務めれば年寄を襲名する権利を得ます。

それだけで親方になれるという状況ではありませんが、将来角界で指導者として活動するためには、再十両を果たすことがまず求められます。

旧宮城野勢で唯一改名せず 「炎鵬」として目指す関取復帰

元横綱・白鵬の宮城野親方が角界を去り、現在伊勢ケ濱部屋に在籍する旧宮城野部屋の弟子たちは、伯桜鵬が伯乃富士になるなど、初場所から相次いで改名します。

そんな中、炎鵬は改名せずそのままのしこ名で初場所の土俵に上がります。とりわけ人気力士として声援を受け続けてきた「炎鵬」のまま、関取復帰を目指します。

小兵ながら、真正面からの立ち合いや正攻法で攻めることの多い相撲はファンの支持を集める一方、けがのリスクも多く抱えることになるのが心配な面はありますが、まずは「あとひと場所」を目指しての炎鵬の2026年が始まります。