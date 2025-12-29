J2札幌は29日、来季J2へ降格する新潟からDF堀米悠斗（31）が完全移籍で加入すると発表した。札幌には10季ぶりの復帰となる。

堀米はクラブを通じ「このたび、北海道コンサドーレ札幌に加入することになりました。もう一度、赤と黒の縦縞のユニフォームに袖を通すチャンスをいただけたことを、本当に嬉しく思います。このクラブが道民の皆様やサポーターの皆様に求められていることを理解し、それを表現できるよう自分のすべてを捧げる覚悟でいます。プレーで、日々の行動で、このチームに貢献しますので、ぜひもう一度熱い応援をよろしくお願いします」とコメントした。

また、17年から9シーズンを過ごした新潟を通じては「このたび、北海道コンサドーレ札幌に移籍することとなりました。地元である北海道の地で、第二の故郷新潟で学び、鍛えたすべてを出し尽くしてきます。新潟で支えてくれたすべての皆様に、今一度感謝の気持ちを伝えたいです。9年間ありがとうございました！」とコメントした。

札幌の下部組織出身の堀米は13年にトップチームに昇格してJリーグデビュー。14年にJ3福島へ期限付き移籍し、17年に新潟へ完全移籍した。通算成績はJ1が90試合1得点、J2が220試合6得点、J3が18試合0得点。