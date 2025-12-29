「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（２９日、東京・ＮＨＫホール）

男性９人組・＆ＴＥＡＭは人生初の紅白リハに臨んだ。ＦＵＭＡ（２７）は「日本から出発したグループとして、紅白に出場するのは夢でした」と初出場への思いを語り、１１月の初出場会見を欠席していたＪＯ（２１）は「やっと９人で紅白に来られてうれしい。最高のパフォーマンスを見せたい」と気合を入れた。

司会の今田美桜とＫ（２８）は、今年の世界陸上で共演した。年末に再会を果たすことになるが、「世界陸上のお疲れ様会で『またどこかでお会いできたら』とあいさつしたけど、まさか次の再会が紅白だとは。すごく光栄で縁も感じる。まずはＭＣという大役ですので、おめでとうと伝えたいです」と語っていた。

三山ひろしのステージで恒例の「けん玉チャレンジ」に初挑戦するＭＡＫＩ（１９）は「小学生の頃からけん玉を休み時間をやっていて、自信がある。隙間時間でもやっているので、めちゃくちゃ自信あります。１０回中９回は成功してます」と自信をみなぎらせ、ＨＡＲＵＡ（２０）は「バッチリきめてくれると思います」と期待を寄せた。