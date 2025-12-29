ACEes浮所飛貴、自宅写真を公開 引っ越し後の悩みを激白
TBS系バラエティー『ほったらかし警察24時〜2025年やり残したこと一斉取締りSP〜』が、きょう29日に放送される（後4：30）。日本中の“ほったらかし”を取り締まり、解決へと導く番組の第2弾。バナナマンの日村勇紀とオードリーの春日俊彰がMCを務め、スタジオゲストの浮所飛貴（ACEes）、野呂佳代、藤本美貴がスタジオで一緒に捜査を見届ける。
【番組カット】おいしそうにご飯を頬張る浮所飛貴
浮所は、「引っ越し後、テレビ裏の配線がぐちゃぐちゃになったまま」とほったらかしている悩みについて告白し、自宅の写真を公開。VTRでは、街の人々のほったらかしエピソードを調査。「冷蔵庫の中に2年間ほったらかしている物がある」「洗濯機の隙間に落とした物をほったらかしている」など、一同が思わず共感するエピソードが続々と繰り広げられ、解決へと導いていく。
VTRでは、日村と春日が「令和の最新学生寮」へ出動し、学生たちが“ほったらかしていること”を調査。「割れて粉々になってしまった化粧品」「食べずにほったらかしている大量のきな粉」など、一人暮らしの若者ならではのお悩みを番組独自のライフハック術で次々と解決へと導いていく。
