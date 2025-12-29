「ＲＩＺＩＮ 師走の超強者祭り」（３１日、さいたまスーパーアリーナ）

出場選手の試合前インタビューが２９日、都内で行われ、篠塚辰樹（２７）＝ＭＡＳＴＥＲ ＢＲＩＤＧＥ／剛毅會＝が必勝を誓った。ＭＭＡルール（５分３Ｒ、５７・０キロ）で冨澤大智（フリー）と激突する。

サングラス姿の篠塚は「やることやってきたので。体重だけですね」と少しかすれ声で減量の苦労を感じさせた。冨澤に対しては「前より打撃が落ちている。もともと強くなかったが、さらに落ちている。すぐにＫＯしたいが、１５分かけてぶっ倒したい」と意気込みを語った。

ＭＭＡ初挑戦だった今年５月、ヒロヤに１回途中でＴＫＯ負け。今回はタトゥーでともに世話になる彫師から福田龍彌を紹介され、ともに練習を重ねた。ＭＭＡの実力を磨いてきた。

篠塚は会場の長い花道を「最高ですね。ど派手なプランもあった」と語りつつ「アイツとケンカした。試合でぶち上げます」と試合に集中する構え。３年連続の大みそか出場を「慣れてきました」と話し「年末遊びたいですね。来年はおおみそかでなく１１月に出たい」と話し、笑いを起こしていた。