定年間近の父は「退職金も1000万円出るし、隠居生活は今ある貯金300万円と月20万円の年金で、夫婦2人で暮らせる」と豪語。「老後2000万円問題」の話も聞きますし、“老後破産”が少し心配です……。

都内中小企業の「モデル退職金」は「大卒・満期勤続」の場合に1000万円を超える

東京都産業労働局が発表した「中小企業の賃金・退職金事情（令和6年版）」によれば、「大学卒・会社都合での定年退職者」のモデル退職金は、1149万5000円とのことでした。

同条件の「高校卒」「高専・短大卒」でも、おおむね1000万円弱となっており、企業ごとの退職金制度により差はあるものの、満期勤続で1000万円前後となるケースはあるようです。



60歳代で貯蓄300万円～400万円の人は「3.9パーセント」

金融経済教育推進機構（J-FLEC）の「家計の金融行動に関する世論調査」によると、何らかの金融資産を保有している60歳代の場合、保有額の平均値は2581万円、中央値は1140万円となっており、本ケースに該当する「貯金額300～400万円未満」は3.9パーセントと、平均より少ない印象です。

次に年金額についてです。日本年金機構によると、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額、いわゆる「モデル年金」は23万2784円とされています。「モデル年金」とは、日本の公的年金制度において、標準的な保険者・世帯を想定した年金額を示す指標です。

モデル年金の最も一般的な想定は、以下の世帯となります。



会社員：平均的な賃金（平均標準報酬月額）で40年間厚生年金に加入した

配偶者：同期間国民年金の第3号被保険者（専業主婦／主夫）だった

モデル年金（23万2784円）と比べると、今回想定される年金受給額「月20万円」は、やや少なめといえるかもしれません。



「老後破産」までは行かずとも「余裕はない」可能性も

総務省統計局が発表した「家計調査報告（家計収支編）2024年（令和6年）平均結果の概要」によると、夫婦高齢者無職世帯の消費支出は25万6521円、非消費支出は3万356円であり、老後の生活費は合計28万6877円が必要です。一方、実収入は25万2818円なので毎月3万4059円のマイナスになるとの試算ができます。

毎月約3万4000円の赤字が続いた場合、老後20年間で約817万円、30年間では約1226万円の資金取り崩しが必要になります。

退職金1000万円と貯蓄300万円を合算した1300万円は、この試算とほぼ同水準であり、長寿化や予期せぬ支出を考えると、決して余裕があるとはいえない可能性があります。家計状況を見直して節約を心がけるなど、「老後破産」を予防するための対策を考える必要があるのかもしれません。



まとめ

「退職金と年金があるから大丈夫」と思っていても、数字で確認すると、必ずしも安心できるとは限らないケースがあることが分かりました。

老後の支出は世帯ごとに異なるため、自分たちの家計に当てはめて考え、足りない部分は早めに補っていきましょう。準備次第で、老後の家計にゆとりを持たせることもできます。将来の安心のためにも、今から「老後のお金」についてご家庭で話し合ってみてはいかがでしょうか。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー