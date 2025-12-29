¡Ö¤¢¤¤¤ÎÎ¤2¡×¥Ë¥Î¡õÂâÄ¹¥«¥Ã¥×¥ë¡¢ÃÂÀ¸Æü2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª½Ë¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/29¡ÛNetflix¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤¤¤ÎÎ¤ ¥·¡¼¥º¥ó2¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÇWeb¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤Î¡È¥Ë¥Î¡É¤³¤ÈÆóµÜ¤Ê¤æ¤ß¤¬12·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤·¤¿¸µ³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¥ì¥¹¥¥å¡¼¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¡ÈÂâÄ¹¡É¤³¤Èº´Æ£Ä÷Ç·¤È¤ÎÃÂÀ¸Æü2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¢¤¤¤ÎÎ¤2¡×ÈþÃËÈþ½÷¥«¥Ã¥×¥ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª½Ë¤¤¡×50ºÐÃÂÀ¸Æü2¥·¥ç¥Ã¥È
¥Ë¥Î¤Ï¡ÖºòÆü¤ÏÂâÄ¹¡Ê50ºÐ¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖHappy Birthday ÂâÄ¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤¿ÂâÄ¹¤È¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¥Ë¥Î¤¬¾Ð´é¤ÇÊÂ¤Ö»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª½Ë¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï35ºÐ¤«¤é60ºÐ¤ÎÃË½÷¤¬¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎÎø¤òµá¤á¡¢¥é¥Ö¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Ë¤¢¤ë¸ÅÌ±²È¤Ç¼«µë¼«Â¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¡¢2¿Í¤Ï2024Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¥Ë¥Î¡¢ÂâÄ¹¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡
¢¡¡Ö¤¢¤¤¤ÎÎ¤2¡×¥Ë¥Î¡õÂâÄ¹¥«¥Ã¥×¥ë¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
